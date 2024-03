Juanfran: «Todos los jugadores tienen que estar en alerta porque van a tener minutos»

Publicado por p.r.b. León Verificado por Creado: Actualizado:

La segunda parte de Juanfran García en el banquillo de la Deportiva cuenta las horas para afrontar su primer encuentro, el que mañana les medirá al Tarazona lejos de El Toralín. Un primer test a priori ‘asequible’ con el que el nuevo técnico pretende culminar un regreso triunfal a la que ya fue su casa. «Nos hemos encontrado un vestuario de una calidad humana brutal, un equipo y una familia», dijo el ahora máximo responsable del banquillo.

Un retorno cuyo único objetivo es devolver al club berciano a Segunda División esta misma temporada. Preguntado en sala de prensa por sus sensaciones tras conocerse que era el relevo de Íñigo Vélez, García insistió en que se sentía «un privilegiado» por volver y que «mi ilusión es tremenda».

Entre los mensajes que quiso mandar a propios y extraños —sobre todo al vestuario— el entrenador dejó claro que ahora mismo la plantilla parte de cero a la hora de hacerse un hueco en el once titular. «Todos los jugadores tienen que estar en alerta porque todos van a tener sus minutos», advirtió. Con respecto al partido de mañana dice que van con las ideas claras y confirmó que Ernesto no viaja con el resto porque «ya tenemos más bajas y no voy a correr riesgos».