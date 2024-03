Topalov alaba a Jaime Santos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Ajedrez | Magistral Ciudad de León

El jugador búlgaro afincado en España Veselin Topalov, excampeón mundial de ajedrez y que participará en la XXXVII edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León el próximo mes de junio, afirma con rotundidad que habría que excluir a Rusia de la Federación Internacional de Ajedrez debido al conflicto bélico en Ucrania.

Topalov, fiel a su estilo agresivo en el tablero que tantos éxitos le diera hasta llegar a alcanzar el título mundial Fide en 2005, en San Louis (Estados Unidos), critica del ajedrez actual el sistema de voto -común en otras disciplinas deportivas-, con un voto por país, independientemente de su peso o número de jugadores federados.

«Nunca he entendido el sistema de que un país sea igual a un voto en la Fide, cuando dos pequeñas federaciones con 100 miembros federados tienen más votos que China o India. Eso no es demócrata, sino absurdo, y en mi opinión los países deben tener un poder proporcional a su número de jugadores federados», recalca.

En su diagnóstico del tablero ajedrecístico actual ve una diferencia notable entre países y explica que en algunos este deporte ha ganado mucho en popularidad durante los últimos años, como Uzbekistán o India, aunque los dos campeones del mundo en la actualidad sean chinos, y además, agrega, existen otros países con una gran población donde el ajedrez es «prácticamente inexistente» como Brasil, Pakistán o Japón.

Desde su punto de vista, la pandemia supuso un antes y un después en este deporte, «como en otras tantas cosas», y reconoce que el confinamiento y las horas que se han pasado y se pasan jugando online han ayudado mucho a que un gran número de jugadores jóvenes se encuentren ahora entre los mejores del mundo.

De sus rivales este año no se atreve ni a calificar a otro excampeón mundial como el indio Viswanathan Anand «porque no necesita presentación», mientras que de Jaime Santos recuerda que es el vigente ganador del torneo y excampeón de Europa de ajedrez rápido, mientras que del también indio Arjun Erigaisi, a pesar de no haber coincidido aún con él, comenta que ha seguido sus partidas y le considera «supercreativo y con un gran talento».