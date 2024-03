«Sé que el resultado duele, pero éste es el camino a seguir»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

LOS ENTRENADORES

Así resumió el encuentro el técnico deportivista: «Sólo puedo felicitar al equipo. Los hemos minimizado muy bien. Las ocasiones más claras han sido nuestras y el control con y sin balón también, pero a veces el fútbol no te premia esto. En el cómputo general hemos sido dominadores. Sé que el resultado duele, pero éste es el camino. Cuando uno busca el atajo y no va por el camino que tiene que ir, no llega. Hoy me han demostrado los jugadores muchas cosas y estoy más convencido que nunca. Es el equipo que queremos ver, pero que la pelotita entre, que es lo que nos ha faltado».