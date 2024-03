El Girona mira a la Champions

Publicado por a. s. León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera División

El Girona dio ayer un nuevo paso de gigante hacia la Liga de Campeones (3-2) con un triunfo épico y trabajado contra el Betis en Montilivi, con un doblete de Artem Dovbyk y un gol de Cristhian Stuani en el minuto 92 para lograr tres puntos que pueden ser claves. El equipo de Míchel Sánchez, espoleado por 12.774 aficionados que desafiaron la fuerte lluvia e invicto como local desde septiembre, hizo valer el factor Montilivi y aumentó su renta sobre el Athletic Club y el Atlético de Madrid a nueve y diez puntos a falta de sus partidos, a domicilio, contra el Real Madrid y el Villarreal.

La clasificación para competición europea, con 23 puntos más que el Betis (7º), 65 por 42, con 24 por disputar, ya está más que asumida. l cuadro de Manuel Pellegrini, por su parte, empató por dos veces por mediación de Willian José, pero acabó enlazando la cuarta derrota.

La iniciativa fue local desde el saque de centro: el Girona pretendía llegar al área contraria iniciando el juego desde Paulo Gazzaniga, pero la presión adelantada visitante impedía que llegara con facilidad a la zona de tres cuartos de campo. Los catalanes echaban de menos el desequilibrio de Sávio Moreira, baja tras ser titular en 28 de las 29 jornadas anteriores, por sanción, pero el regreso de los recuperados David López, Miguel Gutiérrez y Viktor Tsygankov aportaba fiabilidad al equipo.

La primera mitad se animó en el tramo final. Primero marcó el Girona, con un penalti señalado por Gil Manzano a instancias del VAR por unas manos muy claras de Chadi Riad. Lo transformó Dovbyk engañando a Rui Silva, para marcar su décimo quinto tanto y poner fin a su peor racha como rojiblanco: ocho partidos, desde aquel triplete al Sevilla en solo siete minutos. El Girona, revitalizado, pudo duplicar su ventaja en una doble ocasión de Yan Couto y David López en un córner, pero encajó el 1-1 en la última jugada de la primera parte.

David López regaló el balón a Willian José al iniciar la jugada desde atrás. Sin pensárselo, el delantero brasileño armó la pierna para batir a Paulo Gazzaniga con una gran vaselina desde unos 30 metros. El portero argentino llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar un gol que frustró y heló Montilivi. El Betis dio un paso adelante con el comienzo del segundo acto que abrió el partido y contrarió al Girona, incomodado sin poder llevar la batuta. Pero a falta de fluidez los locales hicieron valer su talento individual para volver a adelantarse.

Tsygankov habilitó a Portu con un precioso balón a la espalda de la zaga y el atacante murciano dejó solo ante Rui Silva a Dovbyk. El ucraniano no falló: superó al portero con un disparo ajustado al palo. Corría el minuto 65, justo después de que Pellegrini recurriera a William Carvalho y al Chimy Ávila. Los rojiblancos continuaron buscando el gol. Y lo pagaron, en el 76’: David López falló al no despejar un centro de Pablo Fornals desde la derecha y Willian marcó a placer. Pero ni así se rindió el Girona: Tsygankov acarició el 3-2 y Stuani, sustituto del lesionado David López, desató la alegría bajo la lluvia en el 92’. Rui Silva detuvo su primer remate, pero ya no pudo con el segundo. Y el triunfo se quedó en Montilivi, un paso más cerca de ser estadio de Champions.