León reserva cuatro billetes para los Juegos Olímpicos de París

Polideportivo | JUEGOS OLÍMPICOS DE París 2024

Los Juegos Olímpicos con el zenit de todo deportista. Un sueño que para algunos se convierte en realidad, incluso con una medalla de recuerdo en el bolsillo. Para otros en una meta que a veces se queda sin cumplir a pesar del trabajo realizado. Años de esfuerzos para alcanzar un objetivo que en el caso del deporte leonés estará representado en París 2024 en cuatro nombres. Aún queda tiempo para que a ese tren se suba alguno más aunque la empresa parece complicada. Y no será por el empeño que han puesto en ello.

En ese tren que saldrá de León a una cita olímpica que levantará el telón el 26 de julio ya han reservado plaza dos atletas, Marta García y Saúl Ordóñez, un piragüista como Paco Cubelos y el responsable Fiba en la preparación de los árbitros de baloncesto, Alejandro Vaquera.

Saúl Ordóñez espera sumar en Francia sus segundos Juegos.MIGUÉLEZ

En el caso de Marta y Saúl aún falta la confirmación por parte de la Federación Española. Será en unos meses cuando se haga oficial la delegación que busque la gloria olímpica. Pero salvo sorpresa en forma de lesión ambos aparecen en ese listado provisional. Más en el caso de Marta García. La atleta de La Virgen del Camino ha hecho méritos suficientes no sólo el pasado año, en especial en un 2024 que la ha situado como una de las grandes realidades y referentes del atletismo de fondo español. Con tres récords de España pulverizados en apenas unas semanas (2.000, 3.000 y 5.000 metros), Marta lograba la mínima para París siendo precisamente la única que a día de hoy la tiene. Lo hacía en Boston con una marca de 1:44.67 en los 5.000 metros. Y ratificando que en esa distancia su presencia en los Juegos no debe estar en dudas.

Para la atleta leonesa sería su debut en unos Juegos en los que buscará no sólo estar presente, también hacerse un hueco en la final. Y allí a pesar del dominio de las representantes africanas y norteamericanas soñar con hacer incluso algo más grande. Sería además la guinda a un año e el que ha dado el salto definitivo a un primer plano de manera clara. En los últimos años ya lo estaba dejando claro aunque ese peldaño definitorio lo ha alcanzado en unos meses que la han situado en un escenario ideal para defender a España en la mejor cita competitiva a nivel deportivo.

Con 26 años y centrada en el atletismo (acabó la carrera de medicina y ha aparcado el MIR para intentar aprovechar estos años como atleta) con su fichaje por OAC Europa con un entrenador nuevo como Thomas Dreissigacker ha logrado dar otro punto más sólido a sus prestaciones que le han abierto de par en par las puertas a nuevas internacionalidades con España. Y una de ellas nada menos que en los Juegos Olímpicos de París.

También tiene la mínima en el bolsillo el atleta de Salentinos Saúl Ordóñez. Bien es cierto que este 2024 no está resultado muy positivo para él con los condicionantes físicos marcando su presencia competitiva. Pero no por eso el leonés se va a bajar de ese tren hacia el Olimpo. Descartados ya los 1.500 metros con muchos rivales que pueden cerrarle el camino en el 800 parece tener asegurado su hábitat.

Paco Cubelos sumará sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024.DL

Con la marca mínima exigida por la Federación Internacional desde el pasado año cuando la lograba en la Diamond League de Estocolmo (1:44.70), el plusmarquista español de esta distancia puede presumir de ser junto a Adroián Ben y Mohamedd Attaoui los únicos con ese requisito cumplido. En París su reto pasará por intentar hacerlo mejor que hace tres años en Tokio en una distancia en la que la batalla porlas medallas será altamente exigente e incluso para hacerse un sitio en la final.

De la pista al agua en este caso personificado en el palista de raíces bercianas Paco Cubelos. El campeón de España ya sabe lo que es disputar unos Juegos. En Londres 2012 hacía su debut y en Tokio, en este caso con Iñigo Peña, sumaba su segunda participación. La tercera, ya asegurada por su resultado en el Mundial de 2023, será en este caso en el K-1 1.000 donde con su calidad y experiencia no descarta hacer un gran resultado.

Para Cubelos esta distancia es la idónea. Además, con el billete asegurado desde hace meses su preparación ha ido encaminada a llegar en la mejor forma posible a los primeros días de agosto cuando deberá demostrar sus prestaciones con la piragua.

Alejandro Vaquera estará en París como máximo responsable de la Fiba en la preparación física de los árbitros.FIBA

El póker de leoneses que ha tienen programado su libro de ruta para el verano en la capital francesa lo completa Alejandro Vaquera. En este caso será la tercera presencia en unos Juegos del máximo responsable de la preparación física de los árbitros en la Federación Internacional de Baloncesto. En Río fue su estreno aunque en este caso su presencia se centró en las semanas previas a la competición. En Tokio ya pudo vivir todo el desarrollo y en París repetirá tanto en el torneo masculino como en el femenino.

Lo hará supervisando y marcando el día a día del colectivo arbitral desde el primer al último día de la competición.

Con París también habían soñado otros deportistas leoneses como Roberto Aláiz, Blanca Fernández y Jorge Blanco aunque esa meta parece cerrada para ellos al igual que en rugby con la opción de que Sidorella Bracic pudiera seguir los pasos de la coyantina María Casado, diploma olímpico en Río de Janeiro. Pero España, en esta ocasión, no estará en el torneo femenino.

En balonmano también está la opción de Mireya González. Todo dependerá de que España logre el billete a París a través del Preolímpico del 11 al 14 de abril. Ese paso si se alcanza le abriría a las puertas a la leonesa, una asidua en los últimos años dentro del combinado nacional.

En gimnasia rítmica España también estará presente en París 2024 tanto a nivel individual como por equipos. Y ahí la leonesa del Club Ritmo Andrea Fernández puede tener alguna opción de subirse al tren.

Por el camino Roberto Aláiz, Jorge Blanco y Blanca Fernández eran otros de los candidatos para viajar a la cita olímpica

Repiten y se estrena Ordóñez, Cubelos y Vaquera ya saben lo que son unos Juegos en los que Marta debutará

A la espera Mireya González tiene opciones de viajar a París si España se clasifica en el Preolímpico de balonmano

JUAN BAUTISTA, CADA VEZ MÁS LEJOS EN LOS PARALÍMPICOS

No hay dos sin tres aunque en el caso de Juan Bautista Pérez esa frase podría tener que ratificarse dentro de cuatro años. El jugador de tenis de mesa nacido hace 55 años en Cistierna y residente en Almendralejo había depositado muchas esperanzas en estar en sus tercera cita olímpica este verano. Esta vez más cerca de España tras las del Río de Janeiro en 2016 y Tokio en 2021 (la pandemia provocó que se celebrase un año más tarde de lo previsto).

Pero sus opciones han ido reduciéndose conforme han pasado los meses en este 2024. Juan Bautista era junto a Jorge Cardona y Ander Cepas el ‘tridente’ español del que deberían salir los dos representantes en los Juegos Paralímpicos de la ciudad francesa. Los tres figuran dentro del top-10 del ránking mundial aunque por cupos sólo están asignados dos billetes.

juan Bautista Perez, jugador paralimpico fue medalla de plata en tenis de mesa en Río 2016.RAQUEL P. VIECO

Las competiciones internacionales donde se asignan puntos son determinantes para lograr la clasificación y a Juan Bautista Pérez las últimas no le han salido como esperaba con lo que esa vía aparece como bastante improbable. La pasada semana tenía una nueva oportunidad en Polonia aunque la distancia con el resto, en este caso desventaja en cuanto a puntos, deja sus opciones, salvo milagro, en muy reducidas. Sólo una lesión de Cardona o Cepas o una renuncia de alguno de ellos puede variar ese panorama. París se aleja para Juan Bautista Pérez aunque el leonés aún no tira la toalla. Si al final ese billete no encuentra su bolsillo sería para él el tener que esperar cuatro años para sumar su terceros Juegos.

Y también intentar aumentar la medalla de plata que había logrado por equipos en la categoría 9-10 en Río de Janeiro en 2016. Allí también se quedaba a las puertas de una segunda presea en el apartado individual al finalizar cuarto. Y en Tokio tanto a nivel individual como por equipos las medallas también se le escaparon de las manos, por muy poco en el segundo apartado.

Para uno de los mejores jugadores españoles de su categoría en tenis de mesa su carrera no se acaba en París aunque hubiera sido un buen escenario para brillar y optar a una medalla.