«Hay que ser valientes y sin miedo a perder»

Publicado por P. Orúe; A.E.M. León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Copa del Rey

Por los aficionados «Por ellos y por los miles que van a ir a Sevilla para apoyarnos vamos a dejarnos la piel

Respeta al rival «El Mallorca ha hecho grandes partidos para estar en la final y nos la va a pelear al máximo»

Iñaki Williams asegura que en el Athletic Club están viviendo los días previos a la final de la Copa del Rey «muy tranquilos» por la confianza que tienen en el trabajo realizado hasta ahora y recalca que una de las claves para poder superar el sábado al Mallorca en La Cartuja será «jugar con valentía y sin miedo a perder».

«El Athletic atraviesa un estado de forma muy bueno con muchos jugadores a muy buen nivel. Muy pocos equipos nos han pintado la cara y esa confianza en lo que hacemos nos da tranquilidad», subraya el delantero.

Williams manifiesta que es «un sueño» volver a disputar una final con público como en 2015 después de haber jugado las de 2020 y 2021 a puerta cerrada a causa de la pandemia y evita hablar «de lo que puede ser» apostando por el lema que él mismo hizo popular de «a lo bajini».

«Evidentemente se respira la ilusión de todos los athleticzales y por ellos y por los miles que van a ir a Sevilla para apoyarnos vamos a dejarnos la piel. Tenemos una gran responsabilidad y la mejor manera de responder es dándolo todo. Será un partido muy complicado, pero ojalá les podamos dedicar un titulo», dijo.

El mayor de los Williams considera que «la final está al 50 por ciento» y rechazó el papel de favorito que se le otorga al Athletic.

«Hay gente que piensa que la final puede estar ganada y para nada es así. El Mallorca ha hecho grandes partidos para estar en la final. No hay que dar favorito a ninguno porque los dos tenemos nuestras virtudes y nosotros vamos a explotar las nuestras para poder ganar», recalca.

«No sé como van a salir ellos. Nosotros, a lo que venimos haciendo toda la temporada. Somos un equipo que presiona arriba, que intenta robar en campo contrario y cuando perdemos el balón buscamos robar y hacer transiciones rápidas. Esa es la sintonía que vamos a intentar sin salir de nuestro guión», añade el ‘9’ del Athletic.

Cuestionado sobre la gestión del miedo a perder el delantero confiesa que la manera de sobrellevarlo es «habiendo perdido muchas veces y habiéndote levantado».

«Ya nos ha tocado perder finales y en la vida se pierde más que se gana. Hemos dado una lección al mundo del fútbol. El año pasado nos eliminó Osasuna en semifinales y ahora nos colamos en otra final. Tenemos una gran responsabilidad que va a haber que gestionar y vamos a hacer todo lo posible por llevarnos ese titulo», reflexiona.

«Si mantenemos el nivel que hemos dado todo el año tendremos opciones de ganar el título», aunque afirma que son «cautos» porque esperan un encuentro «muy duro» frente a un rival «muy físico» que ha dejado en la cuneta a rivales del empaque del Girona y la Real Sociedad.

Por último, a nivel personal, Iñaki reconoce que tener la oportunidad de disputar una final con el Athletic junto a su hermano pequeño Nico «es un sueño» que ambos comparten «desde la infancia». «Hemos crecido jugando juntos, vivimos un sueño juntos jugando juntos y tenemos la posibilidad de jugar nuestra primera final juntos. Ojalá la podamos ganar juntos», desea Williams a quien le gustaría además brindar el trofeo a sus padres «y a todas las generaciones que no han visto al Athletic campeón».

Andy Kohlberg: «Los favoritos son ellos,

el Mallorca es aspirante a ganar esta Copa»

Andy Kohlberg, presidente y máximo accionista del Mallorca, declara que el favorito en la final de la Copa del Rey que se disputará este sábado en el estadio de La Cartuja (Sevilla), a partir de las 22.00 horas es el Athletic Club, y que el equipo que preside, el Mallorca, son aspirantes. «Los favoritos son ellos, el Mallorca es aspirante a ganar esta Copa», afirmó el estadounidense junto a Héctor Martín, director de Comunicación del club y Alfonso Díaz, CEO del equipo, que subrayó que no se colocan como víctimas, pero que el equipo de Ernesto Valverde es el favorito.

«Los clubes no nos ponemos ninguna piel. Creo que estamos en un buen momento, pero nos enfrentamos a un ‘equipazo’ que está en puestos de Liga de Campeones y tiene un gran presupuesto. Va a ser una final complicada, pero si hacemos nuestro fútbol les va a costar mucho, aunque sobre el papel, ellos son favoritos», indicó el CEO que reconoció que si le dan a elegir entre ganar la Copa del Rey o mantener la categoría se decanta por conseguir la salvación.

«Esta semana pensamos en ganar la copa sí o sí y estamos muy mentalizados en eso, pero está claro que la salvación es lo importante. Por lo tanto, elijo salvarnos en vez de ganar la copa», confesó antes de la celebración de los final de la Copa del Rey.

En rojiblanco

Yuri: «Cambiaría todos mis títulos por ganar esta Copa». Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club, asegura que conquistar la Copa del Rey supondría «poner el broche de oro» a su carrera y confiesa que cambiaría «todos los títulos» que ha conseguido por alzar el trofeo en La Cartuja. «Ganar una Copa con el Athletic sería especial. En caso de no hacerlo me iría con la sensación de que me va a faltar algo», reconoce. En la temporada 2017-2018 ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa en Francia con el París Saint-Germain, y en 2021 la Supercopa de España con el Athletic Club de Bilbao.