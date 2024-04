Cambio de chip urgente y necesario

Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

En un mes de marzo que ha sido como un largo viacrucis, la Deportiva ha visto como gran parte del trabajo realizado en el resto del campeonato se ha desmoronado. Ha pasado de ser líder a ocupar la quinta plaza. Pero en dos semanas se ha visto de poder ser líder de nuevo a caer a la quinta plaza y decir prácticamente adiós a la pelea por el ascenso directo. Y eso no es todo, el conjunto blanquiazul ya siente el aliento de sus perseguidores y las dudas sobre la clasificación para el play off crecen a pasos agigantados en el entorno. Tras la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal estaba a dos puntos del líder RC Deportivo, al que entregó el primer puesto tras la derrota en Fuenlabrada hace un mes. Ahora está a ocho puntos del cuadro coruñés y quien más y quien menos, empezando por el propio entorno del cuadro herculino, ya no considera a la Deportiva rival directo del actual líder para la pelea por subir directo.

El triunfo de la Cultural ante el Lugo después de diez fechas sin vencer ha hecho que la Deportiva haya consumido casi toda su renta con ella. Se ha situado a dos puntos, con lo que si este fin de semana las cosas vuelven a ir mal, la Deportiva se verá por segunda vez en el campeonato fuera de los cinco primeros puestos, pero con el agravante de que la competición ya está muy avanzada y de que el margen de error ya es muy escaso. Son dos puntos de ventaja con el cuadro capitalino y el coeficiente particular perdido.

Lo único bueno del fin de semana, si es que hubo algo, fue que el Arenteiro no pasó de empate en casa y aún está a seis puntos de la Ponferradina. El día 21 el cuadro berciano juega en O Espiñedo y de lo que pase en las dos jornadas previas dependerá si el conjunto ourensano también se mete de lleno en la lucha por la quinta plaza.

«Después de lo que hemos visto en el partido, no debemos tener miedo. Tengo un convencimiento absoluto. El que gestione mejor estas ocho jornadas, estará ahí», afirmó Juanfran tras el último encuentro.

El calendario que le resta a la Deportiva

J.-Ámbito Rival Día Hora

31-f Rayo Majadahonda 06-abril 16.00

32-c SD Logroñés 14-abril 16.00

33-f Arenteiro 21-abril 17.00

34-c Barcelona Atl. 27-abril 16.00

35-f Cornellà 05-mayo 16.00

36-c Real Unión Club 12-mayo 12.00

37-f Sabadell 18/19-mayo -

38-c Teruel 25/26-mayo -

La Deportiva agasajó a Yuri por sus 500 partidos oficiales como blanquiazul

Ya había sucedido hace varias semanas, pero por unas cosas u otras no se había podido celebrar. Nos referimos a los 500 partidos oficiales como blanquiazul de Yuri de Souza. ‘O Fenómeno’ llegó a esa cifra el 10 de febrero en el choque ante Unionistas. Desde entonces jugó muy poco y la Deportiva sólo había disputado dos encuentros en casa. En los prolegómenos del choque del pasado domingo el jugador fue homenajeado de forma sencilla, pero con todo el sentimiento. El presidente del club, José Fernández Nieto, le hizo entrega de un recuerdo que indica tal logro. El futbolista se rodeó de su familia para inmortalizar el momento. Luego no lo pudo celebrar como se merecía, aunque tuvo una ocasión clarísima de gol para abrir el marcador.

Yuri, su familia y Silvano, en el homenaje que le hizo el club por los 500 partidos con la SDP. L. DE LA MATA

EN BREVE

Diferente. Al haber jugado el anterior partido el domingo y disputar el siguiente el próximo sábado, la semana de preparación se altera con respecto a otras. Así, ayer fue jornada de descanso y desde hoy hasta el viernes habrá entrenamientos diarios.

Los dos últimos. Los dos próximos rivales ligueros de la Deportiva serán los equipos clasificados en las dos últimas plazas del grupo I de Primera División RFEF: Rayo Majadahonda y SD Logroñés.

Baloncesto. Mientras se sigue a la espera de la resolución del Comité de Competición sobre la denuncia presentada por el UDEA Algeciras por presunta alineación indebida del cuadro berciano, el Clínica Ponferrada afronta este sábado en horario unificado (20.00 horas) al última jornada de la Liga regular en el grupo Oeste de la LEB Plata. Ya clasificado para el play off, opta a acabar quinto. El cuadro de Oriol Pozo recibe en el pabellón Lydia Valentín al Fundación Globalcaja La Roda. Para quitarle la quinta plaza al Ciudad de Huelva, ha de ganar su partido y que el conjunto onubense pierda en la pista del Zamora Enamora, líder y campeón de grupo.