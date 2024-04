Vujovic, el preferido por el Ademar para el extremo

El Abanca Ademar busca extremo izquierdo para la próxima temporada y el preferido es Filip Vujovic, actual jugador del BM Benidorm que termina contrato al final de este curso. El internacional montenegrino de 27 años aterrizará en la capital leonesa siempre y cuando el club reciba el dinero pendiente de la Diputación, porque ahora mismo las arcas están muy tocadas.

La salida de Casqueiro obliga a la entidad leonesa a reforzar el extremo y Vujovic está el primero de la lista. Exjugador de Cangas y Nava es gran conocedor de la Liga Asobal y encaja a la perfección en los planes del club para la 2024-25. El sí del jugador al Ademar es un hecho, tal y como ha podido saber este periódico, pero la operación no se cerrará sin la llegada de liquidez.

Los problemas del Ademar para confeccionar su plantilla de la campaña que viene están siendo importantes. No hay presupuesto suficiente ahora mismo para cubrir algunas de las bajas que sufrirá el equipo al final de temporada. Por ejemplo, el plan inicial para cubrir el pivote y el lateral es que jugadores del filial pasen a formar parte del primer equipo. Puede que acabe ocurriendo lo mismo con el extremo izquierdo.

La directiva sigue a la espera de recibir parte de las subvenciones atrasadas de la Diputación. Con la llegada de liquidez intentarán realizar fichajes y el primero será el de Vujovic, al margen del central ya cerrado y otro lateral. Pero lo cierto es que las vacas flacas asolan al Ademar en lo económico y cada operación que se pone en marcha está condicionada a la liquidez. No hay otra. Si llega dinero habrá más fichajes, si no, la política consistirá en tirar del filial en la mayoría de puestos que no se puedan cubrir.

Tampoco se sabe muy bien qué pasará con Carlos Álvarez, pichichi de la Liga y gran sensación del equipo leonés hasta la fecha. Tiene contrato y su intención es seguir en el Ademar la próxima temporada, pero a nadie se le escapan las numerosas ofertas que tiene. Su cláusula ronda los 50.000 euros y si alguien lo paga el club no podrá retenerlo.