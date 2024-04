Sin Sarr y con tres puntos menos

Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

El Juez de Competición dictó sentencia. A pesar de las peticiones y presiones públicas y publicaciones y programas de radio y televisión que pedían que el portero del Rayo Majadahonda no fuese sancionado por su reacción tras ser objeto de un acto de racismo el pasado sábado en Sestao, Ckeikh Kane Sarr ha sido suspendido con dos encuentros por su expulsión por una «infracción leve de conducta contraria al buen orden deportivo, con la multa accesoria correspondiente». El arquero se perderá el choque ante la Deportiva de este sábado y el de la semana siguiente. Pero si Sarr ha salido perjudicado, más aún su equipo. Al Rayo Majadahonda, que era colista y estaba a nueve puntos de la zona de permanencia, se le da el partido perdido por 3-0 por retirarse del mismo y además se le restan tres puntos de la clasificación, con lo que queda colista con 21, a cinco del penúltimo y a 12 del 15º, cuando sólo quedan 24 en disputa. A mayores se le impone una multa económica. Lo más curioso de la resolución es que al Sestao River se le sanciona con una multa de 6.001 euros y la disputa a puerta cerrada de los dos próximos partidos que haya de celebrar en sus instalaciones, que serán la semana que viene ante el Real Unión Club y el 4 de mayo contra el RC Deportivo.

La resolución de 18 páginas ofrece toda clase de detalles sobre lo sucedido y sobre la reglamentación. «Respecto de la tercera actuación a enjuiciar, la del Club Rayo Majadahonda, está perfectamente acreditado que a causa de los insultos sufridos por su portero, de forma no justificada, voluntaria, unilateral y antirreglamentariamente, abandonó el terreno de juego. Y decimos que no es justificable puesto que el director único del partido es el árbitro, y la situación de nerviosismo que pudo sufrir el portero de su equipo, no es equidistante ni predicable dicha situación sobre los dirigentes, delegado, cuerpo técnico y demás jugadores; todos ellos deben ser conscientes de sus obligaciones y de la gravedad de asumir infracciones como la que aquí ha sido cometida», explica la resolución sobre la retirada del equipo majariego del choque.

Las críticas a la resolución no se han hecho esperar y a buen seguro que seguirán llegando, considerando incluso que se fomenta el racismo con esta decisión.

El Rayo Majadahonda valora qué medidas tomar.

Entrenamiento. La Deportiva se ejercitó ayer para preparar el duelo de Majadahonda. Lo hizo sin Josep Cerdà, Dacosta y Mángel.

Acto promocional. La plantilla, el cuerpo técnico y dirigentes de la entidad ponferradina acuden hoy a realizar un acto promocional a las instalaciones de Bernesga Motor, uno de los patrocinadores del club.

Baloncesto. El Clínica Ponferrada/SDP establece una promoción para el partido de la última jornada de la Liga regular ante el Globalcaja La Roda. Cada socio podrá retirar una invitación gratis para acudir al choque del sábado a las 20.00 horas en el Lydia Valentín. El cuadro berciano se juega acabar el campeonato en la quinta posición y para ello necesita ganar y que pierda el Ciudad de Huelva en Zamora. Además, aún falta por dirimirse el asunto de la presunta alineación indebida.

La destitución de Íñigo Idiakez eleva a 13 el número de cambios en los banquillos

La última derrota sufrida por el Real Unión Club en Teruel (2-1) ha provocado la destitución del entrenador Íñigo Idiakez, que hace unos meses había sido el recambio de Fran Justo al frente del banquillo irundarra. Este equipo había sido líder en el primer tramo del campeonato y ahora, aunque no está aún en zona de descenso, tiene los mismos puntos que el Sabadell, que abre esa zona.

Las últimas semanas han sido movidas en los banquillos del grupo I. El cambio que más llamó la atención fue el que se dio hace tres semanas en el de la Deportiva, pues estaba a dos puntos del liderato. Y salvo en el RC Celta Fortuna, todo han sido destituciones. En el caso del conjunto gallego su entrenador promocionó a la primera plantilla tras la destitución del técnico de aquélla, Rafa Benítez.

En los casos de Lugo, SD Logroñés y Rayo Majadahonda, ya son tres los entrenadores en esta campaña en cada equipo, aunque en el caso del de Irún aún ha de confirmar quién será el sustituto de Íñigo Idiakez. Además, el equipo de Logroño tuvo un técnico interino una jornada.