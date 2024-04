La vuelta del mariscal de la defensa

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

fútbol | primera federación

El pasado 3 de enero Kevin Sibille caía lesionado en el partido intersemanal ante el Arenteiro. No parecía algo muy grave, pero la realidad ha hecho que el equipo no haya podido contar con la participación del argentino durante casi tres meses. Hasta entonces sólo se había perdido un encuentro por sanción. El pasado domingo regresaba al equipo y además de titular. Regresa en el momento más complicado de la temporada y con un cuerpo técnico distinto. Ayer repasó la actualidad del equipo, su lesión y lo que viene por delante: «La idea era arrancar el año con toda la fuerza y en la primera fecha de partido pasó lo que pasó. Han sido tres meses duros, pero por suerte tuve a mi disposición todo el apoyo y el trabajo del club. Intenté estar lo más cerca posible del equipo, aun cuando no jugaba, y apoyarlo. Quería convencerme de que la lesión no era nada, pero con los estudios realizados se vio que era una lesión que venía del hueso: un desprendimiento del tendón del hueso. Ahora he tratado de adaptarme lo antes posible al nuevo cuerpo técnico. Ya estamos con su idea y con los objetivos claros para seguir adelante. El equipo está bien de ánimo y el sábado tenemos que salir a buscar el partido, enfocarnos en nosotros e ir 100% a por los tres puntos; no hay otra opción».

Kevin Sibille no cree que ahora la Deportiva ataque mejor y defienda peor.

La expedición blanquiazul viaja hoy a Madrid, donde quedará concentrada para afrontar el duelo de mañana (Cerro del Espino, 16.00 horas).

En el Rayo Majadahonda Dani Martín será el sustituto del sancionado Sarr en la portería. Martín ya fue el arquero que defendió el marco majariego en el choque de la primera vuelta en El Toralín. Hay que recordar que Armando de la Morena, que debuta en casa como técnico del equipo, tampoco podrá contar con Kike Hermoso, expulsado en Las Llanas. También hay varias dudas por el estado físico de algunos jugadores.

ESPERANZA DE QUE VUELVAN

Desde el club se espera que los lesionados Josep Cerdà y Raúl Dacosta puedan reaparecer el próximo fin de semana ante la SD Logroñés. No obstante y después de lo sucedido ante el Lugo, no se quieren correr riesgos ni poner fecha concreta de vuelta. Lo que parece claro es que si ambos o alguno no está preparado para regresar en el duelo contra el conjunto riojano, sí podría reaparecer la semana siguiente en O Espiñedo frente al Arenteiro (jornada 33).

DESIGNACIÓN ARBITRAL

El zaragozano Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés) será el encargado de dirigir mañana el choque entre el Rayo Majadahonda y la Deportiva. Nunca ha pitado un encuentro del cuadro berciano, pero sí del majariego. Han sido cuatro, de los que no ha ganando ninguno.