El final de Liga examina a Llona

Raúl Llona pierde crédito a golpe de pifia. Ante la SD Logroñés, su anterior equipo, nunca dio la sensación de bloque serio y con hechuras para conseguir a lo que aspira, aunque no se reconozca de puertas para afuera, pero sí en el seno interno del club.

La afición exige otro juego que llegue arriba con peligro de gol y ya mira con lupa a Llona. Ya no llena el ojo como lo hacía antes de comenzar el año. El fútbol es resultadista y la credibilidad del que se sienta en el banquillo también. Otro empate ante un conjunto tocado y casi hundido comienza a crear el pesimismo de una afición que va camino del hartazgo una temporada más. Y van...

Llona reconoce que el equipo no estuvo bien en Logroño: «Fue un partido para olvidar. Jugamos el peor partido de la temporada con diferencia, justo en el momento en el que nos habíamos propuesto no fallar y vencer fuera de casa para estar más cerca de las primeras posiciones».

Llona está molesto por la actitud del equipo en el partido ante el Logroñés: «Estuvimos horribles y tenemos que pedir perdón, tanto a los que vinieron a animarnos a Logroño como a los que lo hicieron desde casa. No representamos al club como se merecen», afirma de manera categórica Llona.

El preparador de la Cultural se mostró muy crítico con sus jugadores en este choque: «Estuvimos muy desacertados en todos los aspectos. No nos salió nada. Hicimos incluso lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer. Si hubiera podido, hubiera cambiado a los once jugadores. Está claro que este no es el camino a seguir», enfatiza. Raúl Llona, de todas formas, cree en las opciones de su equipo en la lucha por el play off de ascenso: «Creo en este equipo y pienso que podemos sacar seis victorias en lo que queda de Liga».

Así trata de recuperar Llona el reconocimiento de una afición leonesa que no traga con deambular por el callejón que no conduce a nada. Sólo vale recuperar el pulso porque de lo contrario Llona se quedará muerto, sin argumentos para cumplir su objetivo, seguir entrenando a la Cultural. Una renovación que tanto Natichu Alvarado como José Manzanera desean la puede llevar al traste una afición que ya no comulga con ruedas de molino. Otro empate, en esta ocasión ante el penúltimo, que no conlleva a nada, complica la redención del técnico riojano por parte de la parroquia culturalista.

