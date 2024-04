Objetivo, play off, realidad, descenso

Publicado por Otero / Macías León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL

La SD Logroñés llega este domingo a El Toralín. El equipo riojano viene muy exigido, siendo penúltimo a siete puntos de la zona de permanencia. Lo logrado está muy lejos de los objetivos de principios de temporada, que estaban situados en pelear por el play off. Lo cierto es que una derrota en El Toralín le dejaría ya casi condenado. Y desde luego la Liga no había empezado mal. En las cuatro primeras jornadas logró tres victorias y estuvo en puestos de play off. Pero en las otras 27 fechas sólo ha ganado otros cuatro encuentros y desde el 10 de diciembre, cuando derrotó 0-2 al Teruel, sólo le ganó al Arenteiro 1-0 ya hace mes y medio. Total; una victoria en los últimos quince partidos. La Deportiva logró contra él en la primera vuelta su mejor resultado del campeonato (0-3).

El equipo berciano espera recuperar la cuarta plaza y recortar con respecto a los que tiene por encima, pero sobre todo afianzar su plaza de play off y que el Arenteiro no le recorte puntos en esta jornada, pues en la que viene le toca visitarle.

CUARTO CAMPO

En las últimas horas se conoció que el Cornellà-Arenteiro se jugará en el estadio La Bòbila de Gavà. En su peregrinar por Cataluña para poder jugar la Liga en Primera División RFEF, el equipo barcelonés hará de local en su cuarto estadio distinto de la presente campaña, después de haber jugado en el campo del Espanyol, en la ciudad deportiva del mismo club y en el estadio de Palamós. La intención es disputar el resto de duelos que le quedan en casa en ese emplazamiento. Hay que recordar que el domingo 5 de mayo a las 16.00 horas la Deportiva visita al Cornellà en la que será su penúltima salida de la Liga.

JORNADA DE DEBUTANTES

Toral de los Vados acoge mañana la II Jornada Debutantes. Participarán 20 equipos, cinco más que en la anterior fecha de Puente de Domingo Flórez: Naraya de Halterofilia, Fuentesnuevas, Toralense, Atlético Bierzo y Columbrianos. «Gracias a todos los ayuntamientos, equipos, Consejo Comarcal y padres. El sábado por la mañana en la plaza de la Estación va a ser un día espectacular, viendo jugar a los niños debutantes de 20 equipos. En esta jornada aumentamos cinco con respecto a la anterior», dijo en la presentación Iván Farelo, presidente de la Subdelegación Comarcal de Fútbol. El concejal Deportes de Toral de los Vados David Álvarez resaltó que es un gran impulso para el fútbol base, mientras que el presidente de la Toralense, Adrián Castelo apuntó: «Estamos intentando sacar para la próxima temporada equipos de fútbol base». En la puesta de largo también estuvo Isabel Rodríguez, concejala de Camponaraya y nueva componente de la RFCyLF.

Apoyo. La Deportiva fue uno de los cinco clubes que dio su apoyo a Carlos Herrera para presentarse a las elecciones a la RFEF, según se conoció a finales de la semana pasada. Pero los adhesiones son escasas, muy por debajo de los que tiene Pedro Rocha.

Árbitro. Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño) pitará el duelo de pasado mañana en El Toralín. Dirigió en la jornada 1 el Deportiva 2-RC Celta Fortuna 1, pitando dos penaltis a favor del conjunto berciano.

Femenino. Beatriz Rodríguez y Olaya Sánchez, jugadoras de la SDP, sufren sendas roturas de ligamento cruzado.