El Athletic pasea su gabarra ante un millón de aficionados

Publicado por J. GÓMEZ Bilbao Verificado por Creado: Actualizado:

Había un recuerdo feliz sumergido desde hace mucho tiempo en la ría. Y era el momento de rescatarlo. Llegó el día del rito. De la gabarra, palabra mágica para el Athletic. Pasaba al fin el cometa rojiblanco. Lo hizo hace 40 años y ahora ha vuelto.

De nuevo, el Athletic es campeón de Copa y surca otra vez el Nervión sobre esa barcaza. La luz del cometa lo envuelve todo. Ilumina a pleno sol a más de un millón de aficionados en las dos márgenes de la ría y en las calles de Bilbao, teñidas de rojo y blanco. Una Copa y un millón de campeones. La locura. El Athletic, caso único en el fútbol mundial por su filosofía de cantera, cumple con su peculiaridad: nadie festeja ni siente así un título. Entre todos. En una inmensa familia. Las imágenes de la gabarra navegando sobre una marea humana de aficionados asombran al mundo y permanecerán en la historia del deporte.

Esta gran aventura que es el Athletic arribaba de nuevo a puerto con un tesoro. Y su familia, que tanto ha esperado, le recibió con las banderas al aire. «Aquí estaba yo en 1984 y aquí me he hecho hoy una foto», repetía Tomás. Como tantos. Otros, los que no habían nacido, ya tienen para siempre algo que contar a las siguientes generaciones. Un pedazo de oro de la historia rojiblanca.

Dicen que había más de un millón de personas. Seguro. Aunque, de hecho, eran muchos más: al pasar junto al nuevo San Mamés, desde la gabarra echaron a la ría pétalos rojos y blancos en memoria de «aquellos que han fallecido sin poder volver a ver al Athletic campeón».

Para los menores de 45 años suponía su bautizo como campeones; para los mayores, una cura de rejuvenecimiento. Una jornada que nadie olvidará y cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Una Copa y más de un millón de ganadores.