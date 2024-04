Ponferrada empieza el asalto

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El CB Ciudad de Ponferrada, Clínica Ponferrada/SDP como nombre comercial de su primer equipo, comienza a disputar este fin de semana la parte más bonita e ilusionante de la temporada. Arranca el play off de ascenso a LEB Oro, la segunda categoría del basket nacional. Es el tercero, después de los jugados en las temporadas 2020-2021, 2022-2023 y 2023-2024. Hay que tener en cuenta que en la 2019-2020 se clasificó para una segunda fase, pero ésa era una parte intermedia previa a lo que era el play off, que no se llegó a disputar por culpa de la pandemia. Y hay ganas; ganas porque el equipo no ha podido superar en los anteriores años por una u otra razón la segunda de las tres rondas que hay que ganar para lograr el ascenso. Hay tres plazas en juego. La primera la disputan en una final a doble partido el campeón de cada conferencia y las otras dos, el resto de conjuntos clasificados entre los puestos segundo al octavo en cada una de ellas. Además, en la segunda eliminatoria se reengancha el perdedor de la eliminatoria de campeones, que disputarán FC Cartagena y Zamora Enamora.

Había muchas dudas esta temporada con lo que podría hacer el conjunto blanquiazul, pues tras varias campañas con un mismo cuerpo técnico, David Barrio dejaba el banquillo y la entidad que preside Óscar García Franco firmaba a un desconocido Oriol Pozo. Además, la plantilla también se renovaba casi al completo. Y desde luego que esas dudas crecieron tras el inicio liguero. En las primeras ocho jornadas el equipo sumó un balance de dos triunfos y seis derrotas y estuvo en puesto de descenso. Pero cuando empezó a calibrar, las cosas cambiaron. En la siguientes 18 jornadas de la Liga el balance fue 12-6, para acabar con un 14-12 que supuso igualar su mejor posición en LEB Plata (5ª) y anotarse su mejor marca de triunfos en la categoría.

Al acabar la Liga regular en el quinto puesto, el rival del Clínica Ponferrada/SDP es el quinto de la otra conferencia. Y como acabaron igualados a triunfos y derrotas, el orden de partidos lo dictaminó el basketaverage general, que era favorable al rival. El CB L’Horta Godella, filial del Valencia Básket de ACB, es la primera piedra en el camino. El cuadro levantino llega al Lydia Valentín para medirse a la escuadra blanquiazul mañana desde las 18.30 horas, minutos después de acabar al otro lado de la calle el SD Ponferradina-SD Logroñés de fútbol.

La buena noticia en las filas bercianas es la recuperación de Joel Kanyinda.

El CB L´Horta Godella ha sido esta campaña el filial mejor clasificado en las categorías FEB. Llega con un equipo muy joven, encabezado por un técnico que también lo es: el argentino Tomás Gustavo Lamas, que tiene 29 años.

Desde el club se espera una buena entrada en un pabellón que tiene un aforo de asientos ligeramente superior a los 2.500.