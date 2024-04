Punto de oro para el Júpiter

Once inicial del Júpiter en su partido frente al Cristo Atlético. CYDL

Publicado por Alberto González Palencia Verificado por Creado: Actualizado:

Un golazo de Adrián Ruiz de volea en los últimos compases le da un punto de oro al Júpiter (1-1) en un partido repleto de alternativas en el que el filial mereció mejor premio mucho antes, pero que no pudo ser hasta el último minuto del tiempo de descuento. Un punto que mantiene a la Cultu en asentada en los puestos de playoff y aún viva en la lucha por el título. En cambio, un punto insuficiente para los palentinos, ya que no les permite entrar en los ansiados puestos de play off.