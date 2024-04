La Cultural tiene que ilusionar a León

La Cultural se juega sus opciones de aspirar al ascenso a Segunda División en las seis próximas semanas. Será un mes y medio de locura, con seis partidos y 18 puntos que quedan en juego decisivos para meterse en play off. No hay tiempo para celebrar un buen resultado ni para la depresión si en un encuentro puntual algo sale mal en el marcador. El conjunto blanco está en el momento decisivo de la temporada en una posición que invita a dar un último empujón. Sólo falta demostrar en el campo lo que la Cultural no ha dado en toda la segunda vuelta, si bien aparentemente el equipo no llega en su mejor momento del curso.

El conjunto de Raúl Llona llega al sprint final del campeonato de Liga fuera de la primera línea de parrilla (las cinco primeras posiciones) y a cuatro puntos de la SD Ponferradina, que ocupa la quinta plaza.

La Cultural se presenta en el tramo decisivo con problemas defensivos. Los continuos cambios de jugadores en la línea no están beneficiando la estabilidad de esta zona.

La Cultural, lamentablemente, tampoco está mejorando fuera de casa. Es un dato desgarrador y que puede acabar por estropear la temporada.

Números que invitan a mejorar para que la Cultural recupere una plaza en el play off de ascenso a Segunda División. Su trayectoria en el Reino de León cabe calificarla de notable.

El plantel leonés ha perdido un partido en su feudo en toda la temporada, ante el Osasuna Promesas. Esa dinámica no ha cambiado y vuelven los triunfos en el momento que más se necesitan, como este sábado ante la Real Socidad B (3-1), con el susto en la grada de tribuna este al sufrir un fiel aficionado culturalista de 62 años un infarto del que se recupera en el Hospital de León.

La Cultural además, ha mejorado últimamente en su punto débil: la falta de gol y de definición. Esa sequía goleadora la ha conseguido frenar con tres goles ante el filial donostiarra y con la recuperación del olfato 'Killer' de Guillermo Fernández.

Seis jornadas en las que la Cultural tiene la obligación de ilusionar a la afición con su mejor versión, para hacer lo posible e imposible para entrar en play off. Ya se agolpan demasiados fracasos y León precisa de un tirón que vuelva a poblar el Reino.

Son algunos de los comentarios más abordados en 'El VARDiario de León' con las afirmaciones más rotundas y atrevidas de Yoli Chamorro, Óscar Díez y José Antonio Pérez, moderados por Ángel Fraguas.