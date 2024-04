El mejor aliado de la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Una vez que el RC Deportivo parece inalcanzable en la pelea por ascender directamente y no teniendo la Deportiva asegurada su plaza de play off, el equipo coruñés parece hoy por hoy el gran aliado del berciano para poder dejar muy de cara la clasificación. Al margen de que tenga que recibir al filial del Barcelona, que también ha de pasar por El Toralín, jugará sus dos próximos partidos como local ante Cultural y Arenteiro. Éstos son los dos principales perseguidores de la Deportiva por la quinta plaza y además el Arenteiro espera recortar puntos este domingo. Si el cuadro herculino sigue dominando con puño de hierro, la Ponferradina tiene la ocasión de dar un golpe importante para alcanzar la clasificación. No obstante, el conjunto de Juanfran ha de medirse a 7º y 2º, el propio Arenteiro y el Barcelona Atlètic, con lo que la empresa no será sencilla.

De todos modos, los que aún creen que se puede ganar la Liga, verán en esas dos jornadas las opciones de que pierda el líder. Aun así, tendría que perder otro choque y que la Deportiva ganase todo para darle alcance.

CAMBIO HORARIO

El partido de este domingo será a las seis de la tarde en O Espiñedo, no a las cinco como se había previsto hace semanas. El motivo del cambio es por requerimiento televisivo. Será la primera visita desde hace tres décadas y media.

La Deportiva tiene en sus oficinas cerca de 200 entradas a la venta para sus abonados. Sólo se despachará una por carnet al precio de 20 euros y habrán de pagarse en efectivo.

El conjunto ourensano viene de ganar en Gavà, pero pierde por sanción a Esquerdo, Tiago y Pibe, y ya tenía la ausencia del lesionado Diego García. Ante el Cornellà contó con un solo portero en la convocatoria (Pablo Brea) y éste tuvo que ser atendido una vez en el encuentro.