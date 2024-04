El Ademar viaja a la pista del ogro

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

BALONMANO | LIGA ASOBAL

El Abanca Ademar dirime en El Palau Blaugrana una nueve entrega liguera (20.00 horas, LaLiga+). En plena recta final del campeonato y con el objetivo de la cuarta plaza que pueda posibilitarle el billete a Europa el próximo ejercicio, los de Daniel Gordo tratarán de competir y plantar cara al todopoderoso FC Barcelona. Lo de ganar a día de hoy e incluso empatar parece una quimera dado el potencial de los blaugrana que precisamente certificaban el pasado sábado el cetro liguero.

El encuentro, adelantado de la jornada 27 para facilitar la puesta en escena del FC Barcelona en la Liga de Campeones, se le presenta a los leoneses en un tramo del campeonato en el que sumar es vital. Eso sí, esta vez en el libro de ruta no aparece esa obligación dado el enemigo al que se van a medir. Por eso en el autocar en el que viajará la excepción de leonesa no estarán tres jugadores importantes en el plantel. Los problemas físicos que arrastran y el hecho de no forzarles para evitar que su ausencia sea definitiva a causa de una lesión dejarán en León al portero Saeid, el central y capitán Juan Castro y el lateral Álex Lodos.

No vale arriesgar máxime si después quedarán por delante cuatro partidos y la distancia con el cuarto, el Logroño, es de cuatro puntos.

También porque esta semana el Abanca Ademar debe acometer dos partidos. Y ambos de alta exigencia como el de esta tarde en el Palau Blaugrana y el del domingo a las cinco de la tarde con nada menos que el segundo clasificado, un Bidasoa que a pesar de contar con cinco puntos de margen aún no tiene asegurada la segunda posición.

Por eso competir es la principal premisa para este encuentro frente a un rival que como es habitual no ha cedido ni una derrota en los 25 encuentros que ha disputado en los que sólo acumula un empate. Y gracias para el resto de rivales que siguen a años luz en la Liga Asobal de los culés.

El capitán del Abanca Ademar, Juan Castro, que se perderá la cita liguera de esta tarde en el Palau, considera que el equipo leonés llega al tramo final del campeonato «quizá con una marcha menos en el repertorio, porque se nota el contar con una plantilla corta». De hecho, durante el parón invernal por la disputa de las competiciones internacionales, el conjunto leonés perdió a una de sus principales referencias, Milosavljevic, que se unía a las bajas de David Fernández antes de iniciarse la temporada tras su fichaje por el FC Porto y la posterior de Katic.

Castro es consciente de las dificultades de plantear batalla mañana ante el conjunto azulgrana «porque independientemente de cómo se afronte y en qué circunstancias el partido, el FC Barcelona tiene no dos, sino tres equipos para poder competir siempre al más alto nivel».

Mirando al Bidasoa El Ademar es consciente de que su Liga para llegar a Europa pasa más por el domingo en el Palacio

