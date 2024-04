Alta exigencia para el Madrid con el City

Publicado por A. García León Verificado por Creado: Actualizado:

Al término de la vuelta de semifinales del año pasado, Pep Guardiola y su séquito se fotografió en las entrañas del Etihad Stadium con cuatro dedos levantados de cada mano, simbolizando cada uno de los goles con los que el Manchester City descompuso al Real Madrid en una de sus peores noches europeas.

Esa imagen ha paseado por las cabezas del madridismo desde entonces y el fútbol, caprichoso como él solo, ha querido que un año más tarde, una ronda antes, Manchester City y Real Madrid vivan otra final anticipada, con todo empatado (3-3) y con una vuelta en el Etihad (este miércoles a las 21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) con solo dos resultados posibles, venganza madridista o dinastía celeste.

Si la última conquista de la Liga de Campeones el Real Madrid superó cada situación límite que se encontró en un camino con duelos directos ante los favoritos, para alcanzar la decimoquinta deberá superar el gran desafío. La conquista del Etihad Stadium, donde nunca ganó (dos empates y tres derrotas). Un estadio que va camino de convertirse en maldito.

Eso sí, los cuartos de final se asocian al triunfo con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Ha superado las once últimas veces que los disputó.

El otro partido del miércoles: Bayer de Múnich-Arsenal

El Bayern de Múnich tiene este miércoles a las 21.00 horas (Movistar Liga de Campeones) la oportunidad de optar a un título esta temporada, tras la consecución de la Bundesliga por parte del Bayer Leverkusen, ante un Arsenal que quiere seguir vivo en la competición. En la ida disputada en suelo inglés empataron 2-2.

Guardiola: "Respeto al Madrid, pero no lo temo"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City respeta al conjunto blanco, pero que no le teme. «Tenemos que hacerlo mejor que en el Bernabéu. Si pierdes contra el Madrid, les das la mano y les felicitas. Quiero jugar de una forma que nos merezcamos estar en semifinales. Ni nosotros nos vamos a imponer durante 90 minutos, ni lo van a hacer ellos».

Ancelotti: "El Manchester City no me quita el sueño"

«Nada me quita el sueño. Solo me quita el sueño si como demasiado, puede que no duerma bien. Estamos muy bien ahora, nada me quita el sueño. No hay que mirar a lo que ha pasado. Competir, luchar y tener confianza, es lo que estamos intentando hacer. El resultado ha sido igualado y ahora hay otros noventa minutos. Todo puede pasar».