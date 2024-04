La Deportiva, un punto más cerca del play off

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva dio otro pasito más para disputar la fase de ascenso al empatar sin goles ante el Arenteiro en un partido muy cerrado e igualado en el que se impuso la lucha, la fuerza y en el que ambos equipos se lo dejaron todo. El conjunto deportivista tuvo las mejores ocasiones para llevarse los tres puntos, aunque el 0-0 final posiblemente fue el resultado más justo por los méritos de uno y otro. Además, en la segunda parte llegaron las tradicionales intervenciones de Andrés Prieto para salvar al conjunto blanquiazul, en esta ocasión azul y negro.

Juanfran utilizó por tercera semana seguida el sistema 5-3-2. Aunque se esperaba la titularidad de Borja Valle, la novedad fue la presencia de Markel Lozano en el medio en lugar de Pol Llonch. En el equipo local, acuciado por las bajas, el técnico colocó a Manín en punta y situó como principal variación táctica a Álex Cardero en un extremo y a Mariano en el medo junto a Vitra.

Primera parte muy igualada, muy táctica, intensa, a pesar del calor, y con pocas ocasiones. El cuadro local sólo realizó un tiro entre palos que sacó la defensa berciana en los últimos instantes del primer tiempo, mientras que la Deportiva, sin llegar mucho, gozó de la mejor ocasión con un remate al poste a cargo de Ernesto Gómez.

El cuadro local salió mejor al campo y ahogó la salida desde atrás de una Deportiva que no conseguía conectar tres pases seguidos. A pesar del dominio, el Arenteiro sólo llevaba cierto peligro o mal menos inquietud en acciones de balón para do, principalmente faltas desde ¾ de campo que colgaba pasadas al segundo palo. La defensa hizo un papel más que destacado y Andrés Prieto sufrió muy poco. Manín fue el primero en rematar alto una de esas acciones. En el minuto 14 un rechace de córner lo empalmó desde muy lejos Jordan y se le fue muy alto. Y acto seguido en un error en salida de balón, Markel lozano perdió el balón en la frontal del área, pero el rival que le acosaba no logró llevarse el balón.

Hasta pasado el ecuador del primer acto no logró acercarse al área el conjunto de Juanfran. En el minuto 24, en el primer córner a favor, centró Igbekeme, cabeceó Lancho y atrapó Pablo Brea con problemas. Fue creciendo poco a poco el equipo ponferradino y comenzando a tener más balón. Dos minutos después, acción de Longo, deja a Igbekeme en la frontal y su tiro colocado se iba rozando el palo. Y en el minuto 40, la más clara de todo el partido. El propio futbolista nigeriano se llevó el cuero, entró en el área, Ernesto, que le acompañaba, se llevó el balón y su remate se topó con el poste; el rechace dio en el propio Igbekeme y salió fuera junto a la propia madera. Y antes del descanso veía la segunda amarilla Juanfran, esta vez por no hacer nada. La primera amonestación, sólo seis minutos antes, fue pro protestar, mientras que la segunda le cayó a él al no identificar los colegiados qué componente del banquillo había retenido el balón para que no sacase rápido el rival.

No hubo cambios tras el descanso y el segundo tiempo fue muy similar al primero. Llegó algo más al área el Arenteiro de lo hecho en el primer acto, pero sólo gozó dos una ocasión de verdadero peligro, para mejor decir, dos dobles ocasiones. En el minuto 52 una transición a toda velocidad colocó a Luis Chacón en el área; su primer tiro lo salvó primero Kevin Sibille y luego Prieto a bocajarro. Respondió la Ponferradina con una acción de Carrique por banda, le taparon a Longo el remate, y Markel Lozano recortó en la frontal, si bien su tiro se fue ligeramente alto.

Pol Llonch y Leal entraron por Markel Lozano y Kevin Sibille, que estaba amonestado.

La Deportiva gozó de su mejor ocasión del segundo período en el minuto 71, cuando un centro de Ernesto lo remató de cabeza Longo en el segundo palo y el cuero se fue rozando la escuadra.

Brais Abelenda entró en el centro del campo por Igbekeme, que también estaba apercibido de suspensión.

Andoni remató desviado en un córner y en el minuto 85 llegaría la otra gran ocasión local. Una falta en campo rival a favor de la Deportiva se convirtió en un contragolpe que llevó Marquitos para plantarse ante Prieto, salvando el arquero en el mano a mano. El remate seguido del jugador del Arenteiro no encontró portería.

En los últimos instantes entraron Álex Costa y Yeray en punta por los dos delanteros. Y pudo ganar el conjunto deportivista en la última acción del partido. Una falta desde 30 metros la lanzo directa Yeray y se perdió muy cerca de la escuadra.

La derrota del RC Celta fortuna en Tarragona y la de la Cultural en Riazor dan más valor al punto logrado por el cuadro berciano, que se pone cuarto con 57 puntos, cinco sobre la Cultural, que es sexta, a tres del Club Gimnàstic, que está en la tercera plaza y a cuatro del filial del Barcelona, que en la próxima jornada visita El Toralín. Será el sábado a las cuatro de la tarde. Se tratta del primero de los tres conjuntos catalanes que le quedan en los cinco últimos partidos de Liga. El cuadro azulgrana ganó ante el Lugo 1-0.