Iribar y Marianín reviven la historia

Mariano Arias Chamorro ‘Marianín’ (Fabero, 1946) hace ya más de 50 años que se estrenó en el fútbol en categoría nacional. Maravilló con un juego pleno de fuerza, calidad y goles, muchos goles, al fútbol leonés y asturiano. Dianas que llevaron su firma en Primera División cuando militaba en el Real Oviedo, que le auparon al Pichichi en la temporada 1972-1973 con 19 goles, además de vestir la camiseta de la selección española el 17 de octubre de 1973 en Estambul ante Turquía. El partido acabó con empate a cero y Marianín salió en la segunda parte supliendo a Clares. El legendario delantero centro lo rememoró junto a la leyenda José Ángel Iribar (Zarauz, 1943), al que endosó tres goles en la Catedral el domingo 26 de noviembre de 1972. Este martes en el Museo del Athletic Club de Bilbao, ubicado en el estadio de San Mamés, ambos protagonistas revivieron aquel partido (3-3), correspondiente a la duodécima jornada de Liga de la temporada 1972-1973, en la que el ‘Jabalí del Bierzo’ logró batir al mítico ‘Chopo’ en tres ocasiones.

El Athletic marcó dos goles, gracias a Viteri, y se colocó 2-0 en el marcador. Pero en 20 minutos, Marianín se soltó en ataque. Minutos 55, 57 y 75. Tres aciertos y tres dianas como tres soles. El Real Oviedo remontó y se puso por delante. Hasta que Lasa empató para el Athletic en el minuto 87, concluyendo con empate a tres goles el emocionante y espectacular encuentro liguero.

Marianín fue, junto a Marcial Pina, el único que logró anotar un ‘hat trick’ al legendario portero internacional en San Mamés. Por iniciativa de la asociación Les Sacaveres, se reunieron este martes en la Catedral estas dos leyendas.

«Para mí es un orgullo que tanta gente guarde un buen recuerdo de lo que he hecho en el fútbol. Están siendo unos tiempos muy bonitos para mí. Tanto por los reconocimientos que he tenido como por los que me han dicho que voy a tener en próximas fechas», afirma Marianín.