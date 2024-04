«Será totalmente distinto al del pasado domingo»

Publicado por F. R. Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Tras las últimas ausencias de Markel Lozano, Thomas Carrique se ha convertido ya en el futbolista de campo y en el segundo tras el portero Andrés Prieto que en más minutos ha intervenido en la Liga de Primera División RFEF. El defensa habló ayer en la sala de prensa de El Toralín tras la sesión en la que el equipo comenzó a preparar el duelo ante el filial del FC Barcelona. Carrique se refirió a la importancia del duelo ante el conjunto azulgrana, un partido que cree que tendrá características y connotaciones muy diferentes a las de O Espiñedo: «Jugamos en casa con nuestra afición, es un campo diferente, habrá más espacios y creo que va a ser un partido bonito. El rival tiene jugadores jóvenes y talento, por eso están ahí. Pero nosotros también vamos a demostrar por qué estamos en la parte alta de la clasificación desde la primera jornada. Todos los partidos son importantes y cada fin de semana queremos ganar sin mirar lo que hacen los demás.

El lateral, que esta temporada ha jugado bastantes partido de carrilero, habló de esa demarcación de más largo recorrido: «Me gusta porque puedo atacar y defender y correr toda la banda. Sea con defensa de cuatro, de tres o de cinco, siempre intento aportar lo máximo al equipo». Por cierto, el futbolista lleva dos meses advertido de suspensión, es decir, con cuatro cartulinas amarillas. «¡Ojalá aguante más!» No es algo en lo que piense y si tengo que hacer una falta, la haré, me cueste o no la quinta», afirmó Carrique.

El futbolista francés se retiró del entrenamiento de ayer antes de tiempo, pero él mismo se encargó de evitar que las alarmas se enciendan: «Estoy un poco cargado, pero nada grave. Preferí salir y veremos con los fisios qué tal». En cuanto a Raúl Dacosta y Mángel Prendes, el primero sigue ejercitándose al margen del plantel y el segundo hizo trabajo de gimnasio.

UN PARTIDO

A pesar de las alegaciones interpuestas por la Deportiva tras la expulsión de Juanfran en O Carballiño, el entrenador deportivista habrá de ver el choque del sábado en una cabina de prensa o en un palco vip, toda vez que ha sido castigado con un encuentro de suspensión por el Juez Único de Competición de la RFEF.

EN BREVE

Confirmación. La UE Cornellà confirmó ayer que el partido de este fin de semana ante el Sestao River se disputará en el Municipal Costa Brava de Palamós. Los dos siguientes rivales como local del cuadro barcelonés serán la SD Ponferradina y la Cultural y tras el último cambio de escenario, todo hace pensar que esos choques también se jueguen en el referido escenario.

Cambio. El CF Fuenlabrada destituyó a Carlos Martínez a comienzos de esta semana y llamó de nuevo a Alfredo Sánchez, que ya salvó al equipo del descenso la pasada temporada. El cuadro azul está un solo punto por encima de las plazas de retroceso de categoría. El Fuenlabrada ha perdido sus últimos cinco encuentros.