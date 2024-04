«No vale otra cosa que ganar»

Raúl Llona, que reconoció que la última derrota en el terreno del líder, RC Deportivo (2-0) dejó un «sabor agridulce aunque se hizo un buen partido pese a no acertar en la última línea», confía en la «fortaleza» que ha venido mostrando la Cultural en su estadio donde presenta las mejores cifras del grupo 1 de Primera Federación. Y eso pasa por sumar los tres puntos. Si se puede con buen juego aunque el técnico riojano reconoció también que en esta fase del campeonato lo que vale es sumar y a ser posible de tres en tres. No queda otra cosa y máxime si los leoneses son los que tienen que remontar los puntos de desventaja respecto a un play off de ascenso que está cerca pero que necesita de un esfuerzo extra en lo que queda de Liga para poder alcanzarlo.

Sin embargo estará enfrente un rival del que ha destacado que «concede pocas ocasiones y le hacen muy pocos goles, con una gran fortaleza y regularidad en el plano defensivo y en la parte ofensiva con calidad individual y la estrategia que le ha permitido sacar partidos y en los que ha basado su situación en la tabla», dijo.

El entrenador culturalista ve a su equipo, a pesar de que a domicilio sumara un punto en Logroño y la derrota en Riazor «en línea ascendente en el último mes y medio con buenas sensaciones y resultados, aunque ahora se trate de priorizar por encima de otras cosas los buenos resultados», recalcó. Ganar es lo único que vale. Y más si el rival que vas a tener enfrente se encuentra por encima de ti en la clasificación.