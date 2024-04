Tablas en el derbi sevillano

Publicado por curri carrillo León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | De la Liga de Primera División a la Champions

Betis y Sevilla empataron 1-1 en el derbi sevillano disputado en el Benito Villamarín, un marcador que, tras un partido intenso, como es habitual en estos duelos cainitas, y equilibrado, aunque con más presencia en ataque de los verdiblancos, ralentiza la escalada del conjunto del chileno Manuel Pellegrini en su lucha por acceder a la Liga Europa. Un tanto de penalti transformado por Isco Alarcón a los 38 minutos puso al Betis por delante, pero el sevillista Kike Salas, con un buen cabezazo en el 56 al saque de un córner y poco después de ingresar al campo, logró el 1-1, un empate que mantiene séptimos a los béticos, a 2 puntos del sexto y con 2 de ventaja sobre el Valencia, mientras que el Sevilla, ya salvado virtualmente del descenso, se fue con la alegría de puntuar en el feudo del eterno rival tras un año decepcionante.

Los béticos no entraron cómodos al partido, se les notó encorsetados, poco sueltos, ante un equipo sevillista bien colocado en una primera parte trabada, con interrupciones y en la que los del barrio de Nervión sufrieron al cuarto de hora el contratiempo de perder a una de sus bazas ofensivas, al retirarse lesionado Isaac y ser relevado por el belga Lukebakio. El Betis, que hasta entonces no había hallado el rumbo y apenas había generado peligro, pareció dar un paso adelante, pero con más voluntad que eficacia, pues fue el Sevilla el que le dio el susto en el ecuador de esta mitad al rematar al poste En-Nesyri, tras lo que Lukebakio no atinó en el rechace y Lucas Ocampos, en fuera de juego, remachó a gol, con lo que fue anulado.

El ‘todoterreno’ argentino del Sevilla lo intentó al filo de la media hora con un fuerte tiro que se marchó desviado, pero el equipo verdiblanco replicó a los 35 minutos con un un centro al área de Isco que, previo fallo del meta Orjan Nyland, remató Pablo Fornals, con el noruego fuera de su marco, pero Sergio Ramos, providencial, salvó el gol bajo los palos. Sólo un minuto después cambiaron todos los planteamientos, al señalar el árbitro penalti tras dar un tiro de Fornals en el brazo de Lukebakio, cuando girándose estaba casi de espaldas. Isco Alarcón, de nuevo el más entonado de su equipo, lo transformó en el 1-0 a siete minutos del descanso con un potente disparo ajustado que, a su derecha, rozó Nyland.

Insistió el Betis, más por ímpetu que por juego, y Ayoze probó al meta noruego para que éste despejara en una buena parada. Sin embargo, después de que Quique sacara a Kike Salas por Jesús Navas para que Ocampos pasara al carril derecho, fue el Sevilla el que empató en un córner con un gran gol de cabeza del canterano de Morón, recién ingresado al campo, en el 56. Isco forzó otro penalti, pero el VAR corrigió al árbitro y lo anuló. Reparto de puntos en el derbi sevillano.