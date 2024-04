La Deportiva se queda sin red

La SDP ya casi no tiene margen y cualquier partido que no gane, le puede costar el quinto puesto. LDLM

La Deportiva podría verse este domingo, cuando vaya a iniciar su partido a las cuatro de la tarde ante el Cornellà, fuera de los puestos de play off. La derrota del sábado ante el filial del FC Barcelona y el triunfo de la Cultural ayer ante el Club Gimnàstic dejan el margen de puntos favorable a la formación berciana en dos unidades. El colchón ya es mínimo y un triunfo leonés el sábado en Irún ante un Real Unión Club que se juega la permanencia, presionaría mucho a la SDP, que ya necesitaría ganar para mantenerse en puesto de play off.

Lo más desalentador de la última jornada es que la Deportiva falló en lo que apenas había fallado: en defensa. Regaló dos goles y un penalti y además falló en varias ocasiones el jugador que se había mostrado más seguro: Andujar.

«Debemos saber que en partidos como éste, en los que no tengas balón, debes tener calma, porque las ocasiones llegan. Lo que más me preocupa es la poca claridad que hemos tenido hoy con balón. Creo que hemos perdido una oportunidad, sobre todo de demostrarnos a nosotros mismos de que somos fuertes, pero no creo que vaya a afectar al equipo», afirmó Juanfran a la conclusión del choque del sábado.

Andoni López se manifestó al acabar el último choque y vino a reconocer lo que pensaba todo el mundo: «La sensación es que hemos concedido goles que no hemos concedido en toda la temporada. Sabíamos que iba ser difícil y empezamos por detrás ante un rival que tiene mucha posesión. Hicimos lo más difícil y cambió el partido tras el empate. Dos acciones de mérito de ellos inclinó el partido a su favor».

El lateral izquierdo deportivista se refirió a la recta final de la Liga: «Queda un mes, cuatro partidos muy importantes, y hay que dar la cara y defender esta posición. Pero no nos podemos olvidar de este partido y aprender de los errores, porque se puede dar en play off, si lo juegas. El domingo tenemos otra oportunidad en un partido totalmente diferente. Mi experiencia me dice que los últimos partidos contra los de abajo es una guerra. Tenemos que mejorar ciertos aspectos, sobre todo los errores de hoy, y afrontar los partidos sea contra quien sea, intentando sacarlos adelante.

PRIMER DESCENSO

Tras su derrota en Lugo, el Rayo Majadahonda es el primer descendido en el grupo I de Primera División RFEF..