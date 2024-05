El viento deja tocado al Eneicat

El viento estropeo la ilusión que el Eneicat CM Team RBH Global había depositado en la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina entre Molina de Aragón y Zaragoza. También la locomotora de los equipos más poderosos que convirtieron la jornada de 142 kilómetros en una lucha constante en la que los abanicos producidos por el viento que pegaba de forma lateral hicieron estragos. Y provocaron numerosos cortes y grupetos. En los dos primeros no pudo tener representación la escuadra dirigida por Eneritz Iturriaga que lograba hacer menos doloroso un mal día con la presencia de Ariana Gilabert y Daniela Campos en el segundo.

Sin el concurso de Adele Normand que abandonaba el martes el resto de integrantes del Eneicat cedían un buen número de minutos. Hoy toca reponerse y volver a intentarlo.

Y todo en una etapa que ya se preveía iba a ser muy movida, y tras un inicio de calma tensa, en el kilómetro 28 de etapa se formaba un abanico en cabeza de la carrera con la líder de la carrera Blanka Vas (Team SD Worx) acompañada de cinco de sus compañeras (Demi Vollering, Marlen Reusser, Niamh Fisher-Black, Mischa Bredewold y Elena Cecchini) y favoritas como Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), Kasia Niewiadoma (Canyon), Juliette Labous (Team DSM), Riejanne Markus (Team Visma) o Erica Magnaldi (UAE Team), formando un grupo de 19 ciclistas.

A partir de ese momento, se dio inicio a una persecución de más de 110 kilómetros con las ciclistas que no habían podido entrar en el corte. En las rampas del puerto no puntuable de Paniza, un fuerte ritmo en el pelotón de persecución con movimientos como el de Liane Lippert (Movistar Team), uno de los nombres más destacados que no había entrado en cabeza junto con la italiana Gaia Realini (Lidl-Trek) o la campeona española Mavi García (Liv-AlUla-Jayco), ha acercado el grupo a unos 30 segundos, cuando su ventaja máxima había sido cercana a los dos minutos. Sin embargo, el puerto se coronaba a 60 kilómetros para la línea de meta, y el pelotón se ha encontrado sin haber podido dar caza y con el grupo más seleccionado tras el esfuerzo. A partir de entonces, la ventaja del grupo de cabeza de carrera, que se ha reducido a 18 unidades tras los problemas mecánicos de Elena Cecchini, ha vuelto a crecer poco a poco hasta consolidar su ventaja para entrar destacadas en la meta de Zaragoza.

LAS FAVORITAS, DELANTE

Las vencedoras de las dos etapas en línea disputadas en esta Vuelta Femenina hasta la fecha, Alison Jackson (EF Education) y Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), estaban también en el grupo de cabeza y parecían las grandes favoritas para lograr una nueva victoria en el sprint reducido en la capital aragonesa. Sin embargo, un certero ataque a 6,5 kilómetros de la línea de meta le dieron el triunfo en solitario a la americana Kristen Faulkner, que ha podido celebrar el triunfo después de haber sido clave en la victoria de su compañera Jackson dos días atrás en Moncofa.

Por su lado, un día después de su victoria de etapa en Teruel, las bonificaciones conseguidas al liderar el sprint intermedio de la etapa en Santa Fe y la tercera posición de la etapa alzaban en el liderato a la estrella neerlandesa Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), que comanda la clasificación con cinco segundos sobre la húngara Blanka Vas (Team SD Worx-Protime), que defendía el maillot de líder, y 9 sobre la misma Faulkner.

ARITZ ARAMBARRI (ZIKLIX FOTO)

ETAPA 4

1. Krtisten Faulkner 3h02:37

2. Georgia Baker a 10s

3. Marianne Vos a 10s

4. Kata Blanka Vas a 10s

5. Sheyla Gutiérrez a 10s

92. Daniela Campos a 18:33

93. Ariana Gilabert a 18:33

117. Carolina Vargas a 22:25

122. Valentina Basilico a 22:25

124. Claudia San Justo a 22:25

130. Andrea Alzate a 22:25

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Marianne Vos 9h59:42

2. Kata Blanka Vas a 5s

3. Kristen Faulkner a 9s

4. Elisa Longo Borghini a 18s

5. Alison Jackson a 19s

92. Daniela Campos a 20:36

100. Ariana Gilabert a 24:31

115. Carolina Vargas a 37:16

120. Valentina Basilico a 41:11

121. Andrea Alzate a 42:00

130. Claudia San Justo a 1h07:45