Barrul: "He pasado un mal trago, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea"

"Todavía cuando veo las imágenes se me pone un nudo en la garganta. Fue un mal trago pero a un maltratador hay que frenarlo como sea". Así se pronunciaba el púgil Antonio Barrul respecto al incidente que protagonizó en una sala de cine de León con una persona que presuntamente estaba maltratando a su pareja.

"La violencia nunca es justificable pero cuando ves que una persona agrede a una mujer se te revuelve la sangre", apunta Barrul para el que la situación que se produjo "fue desagradable. Me partió el alma ver como mis hijos y los niños que estaban en la sala presenciaban esa situación. Yo salgo de un barrio humilde y tengo valores. Aunque uno tiene sus límites y esa persona me obligó a hacer eso".

Antonio Barrul cuenta como se sucedieron los hechos. "LLegué al cine con mi mujer y mis hijos para ver una película. Y allí vi como un hombre voceaba a su pareja. Ella intentó separarse y sentarse en otras butacas alejadas. Veo como él la recrimina y le exige que se siente a su lado con insultos y voces que los que estábamos allí pudimos oír perfectamente". Y añade: "Luego veo que le da golpes. Pero parece que se calma. Hasta que sobre media hora después en medio de la película vuelven sus gritos. Y veo que la engancha por el cuello y empieza a forcejear. La gente se acerca y en esas le da un golpe a una niña que no tenía nada que ver. Veo eso y me arde la sangre. Me acerqué y le dije que se marchara que estábamos viendo una película de niños, que no podía hacer lo que estaba haciendo".

Para Barrul eso fue el detonante de la pelea posterior. "Porque fue ahí cuando empezó a recriminarme, amenazándome y faltándome al respeto. Después de pegar a una mujer y a una niña eso no lo podía permitir".

"Luego me siento -añade- pero él sigue y me amenaza. Bajo y le digo a las del cine que por favor le inviten a marcharse y que llamen a seguridad. Pero no aparece nadie. Además sigue amenazándome. Y entonces pensé, 'pues te voy a explicar'. No lo justifico pero fue lo que me salió ante esa situación tan desagradable".

Para Barrul: "Esa persona necesita ayuda de verdad. Y en mi caso no hay excusa por mis actos pero a un maltratador hay que frenarlo. Pido disculpas. Lo hice en el mismo cine y ahora pero esas situaciones no se pueden permitir".