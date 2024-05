Otro gol anulado de chiste, pero esta vez sin la actuación del VAR

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Han pasado los días y el personal sigue sin explicárselo. Y si no ha tenido mucho más recorrido, es por el postrero gol de Álex Costa, que otorgó a la Deportiva los tres puntos y le permitió establecer cuatro de ventaja con la sexta plaza. ¿Pero si no hubiese marcado? La Ponferradina seguiría con dos puntos de margen y con un cabreo monumental por la anulación de un gol por un motivo que nadie encuentra.

Corría el minuto 36 del partido del pasado domingo entre Cornellà y Deportiva cuando Pol Llonch ponía un balón en diagonal al área, Longo controlaba y remataba a bocajarro ante el portero, que salvaba, el rechace lo golpeaba mal Ernesto Gómez y quedaba a pies de Andújar, que en posición forzada, pero casi a placer, hacía el que debería haber subido al marcador como el 0-1. Cuando los jugadores del Cornellà estaban abatidos y cuando la Deportiva celebraba, más de cuatro segundos y medio después de ingresar el balón en el arco, José Luis Martínez Guerrero levantaba el banderín y decretaba fuera de juego, por lo que Roberto Gonzalo Sánchez anulaba el tanto.

Hay que intentar ponerse en la mente del linier para tratar de entender dónde pudo ver un fuera de juego. Aunque la foto 1 de la secuencia no se ve completo, en el momento en el que Pol Llonch cuelga el cuero cruzado al área, un jugador está junto a Andújar, más atrasado que Longo. El veneciano entra desde atrás, rompe el fuera de juego, se planta ante el guardameta y dispara, salvando éste en el mano a mano. A partir de ahí viene lo que pudo despistar al linier, que es la única explicación posible para que decidiese decretar fuera de juego. En la foto 2 Ernesto Gómez golpea mal la pelota y sin querer le da un pase a Andújar. En ese momento hay dos jugadores a escasa distancia de la línea de gol, por lo que no hay fuera de juego. Tampoco lo hay en la foto 3, cuando el central entra en contacto con la pelota para introducirla en la portería. Un defensa se encuentra en la línea y a punto está de salvar el gol, mientras que el otro apenas está un metro por delante de la misma. En la foto 4 ya han pasado casi cuatro segundos desde que el balón superase la línea de gol y los futbolistas blanquiazules celebran el tanto. El linier no ha levantado la bandera. Y en la 5, casi cinco segundos después del gol, es cuando la levanta y el colegiado anula el tanto ante la desesperación del propio Andújar, de Ernesto Gómez y del resto de futbolistas.

Evidentemente no hay que pensar ni en mala fe ni en conspiraciones contra la SDP por parte de la RFEF, por lo que vamos a continuar con la idea de meternos en la mente del linier. La única explicación que cabe es que al tener que decidir en tan escaso margen de tiempo, al ver a Andújar por delante del portero, pensase de forma instintiva que había situación antirreglamentaria; una errónea mezcla de ideas, pues los dos jugadores que están más retrasados son suficientes para romper el llamado en Sudamérica ‘fuera de lugar’. Quizás en esos cuatro segundos y medio estuvo repasando en su mente la acción e identificó de forma incorrecta el fuera de juego, porque sino no tiene sentido que no levantase la bandera automáticamente. En estos partidos no hay VAR para decidir después...

CON VAR Y SIN VAR

¿Qué pensará el bueno de Juanfran de estas cosas? El año pasado debuta con la Deportiva y David Pérez Pallas anula desde el VAR un gol legal a la SDP por un inexistente fuera de juego. El gol hubiera supuesto el triunfo en Burgos. Pero es que meses antes había pasado lo mismo en Villarreal con Prieto Iglesias. Gol del triunfo anulado por un fuera de juego inexistente. Y unos días después, despeje de Amo en Santander, el balón rebota en el brazo de Íñigo Vicente y entra a gol. El trencilla navarro lo concedía desde la sala VOR de Las Rozas de Madrid y como premio por su errores se llevaba el ascenso al VAR de Primera División. Y qué decir de la Copa en Guadalajara. Un tiro de Lacerda golpea en un defensa y descoloca a su portero. El árbitro da gol y tras un minuto de consultas, lo anula. Se puede disculpar, porque puede parecer que es Naranjo el que toca o molesta en la acción, pero sin VAR, ¿qué se está consultando durante un minuto?

Lo dicho: menos mal que la Deportiva no va a tener que echar de menos el gol de Palamós.