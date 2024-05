La Cultural, casi fuera del play off

Las internadas por banda de Víctor García fueron continuas, pero el gol no llegó.Fernando Otero Perandones

La Cultural dice virtualmente adiós al play off de ascenso a Segunda División tras empatar sin goles frente al CD Teruel (0-0), en un encuentro en el que por oportunidades y llegadas mereció sumar los tres puntos. Pero el fútbol no entiende de merecimiento y sí de goles. La Cultural, como ha demostrado a lo largo del campeonato, no tiene olfato arriba. Y lo ha pagado con un empate a nada y con su afición un tanto desilusionada.

El entrenador local, Raúl Llona, tiró de su once más fiable para tratar de sumar los tres puntos ante el CD Teruel, con los jugones sobre el tapete desde el principio.

El cuadro culturalista partió con una defensa rocosa, con Aléix Coch y Fornos en el centro de la zaga ante la baja por tarjetas de Rodri Suárez. Además, Bicho y Barri para manejar el medio, con Fabio y Calderón en los extremos. Arriba, Berto, entre líneas, y Escudero ofrecieron mucho trabajo.

En el equipo turolense Arnau Gaixas mandó por el centro, mientras que en la medular David Aparicio y Borja Martínez dosificaron los desgastes de su equipo con transiciones rápidas o con la pausa necesaria, según el momento del partido.

Especulaciones, las mínimas. Los dos bloques con la mirada puesta en el área contraria. Mandó la verticalidad.

Así se produjeron las dos mejores ocasiones de los primeros 45 minutos. Una para cada equipo. La primera, un remate de cabeza de Rodri Escudero, que a punto estuvo de ser el primer tanto para los culturalistas, pero el balón se marchó rozando el larguero de la portería del guardameta Tabily Konate, en los primeros compases de partido. Minutos después, Jorge Alastuey rozó el gol, pero el balón salió por encima por poco. Espadas en todo lo alto para el segundo acto, con la necesidad de sumar los tres puntos para ambos contendientes.

La segunda mitad, más de lo mismo, con dos escuadras que actuaron con el máximo respeto. Los dos entrenadores acudieron a los cambios para tratar de variar el sino del encuentro, pero no lo lograron.

Otra vez, una gran ocasión para cada conjunto. Primero para la Cultural con un jugadón de Fabio Blanco, que no fue capaz de meter en la portería de Taliby el delantero culturalista Rodri Escudero, que a continuación fue sustituido por Guillermo Fernández.

Después y ya en el último tramo del duelo provincial, a punto estuvo de desequilibrarlo el exculturalista Borja Martínez, aunque su disparo con la máxima intención se marchó rozando el larguero de la meta de Amigo.

Ya más adelante, en el minuto 82, Luis Bilbao se metió en el área, pero su disparo se marchó demasiado cruzado, fuera de la portería del guardameta Tabily Konate. Ya en el tiempo de prolongación, el árbitro expulsó al visitante Ismael Sierra por derribar al local Dorian al borde del área. La falta la botó Martín Solar y el portero visitante rechazó el balón en la última acción del encuentro.

Al final, 0-0 con dos equipos que demostraron que buscaron los tres puntos, pero cuando no se tiene dinamita arriba no se puede ganar a nadie. Tal y como sucedió.