Cinco aspirantes para dos plazas

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Se acerca el final de Liga y todos los equipos que tienen algo en juego sacan la calculadora. En la parte alta de los grupos I y II las cosas están bastante claras y las cuentas no son muchas, si acaso, lo son más para determinar las posiciones finales.

Con su victoria ante el Real Unión Club, la Deportiva dio un paso casi decisivo para clasificarse para la segunda fase del campeonato. La única combinación que impediría a la Deportiva clasificarse para el play off es la que supone perder ante Sabadell y Teruel y que la Cultural gane a Cornellà y Sestao River.

La Deportiva puede acabar la Liga en cualquier puesto del segundo al sexto. Para ser subcampeona de grupo y por tanto tener ventaja de campo en las eliminatorias (clasificarse en caso de empate al final de los 120 minutos), debe ganar sus dos encuentros, que el Barcelona Atlétic empate con el Club Gimnàstic esta semana y pierda en la última con el RC Celta Fortuna y que el cuadro vigués no gane al Arenteiro este sábado. Otra opción sería que el Club Gimnàstic le ganase este fin de semana al segundo equipo barcelonista y que perdiese en casa en la última fecha, mientras que el RC Celta no podría perder con el Barcelona en la última jornada ni lograr dos victorias, siempre insistiendo en que la SDP lograse los seis puntos.

Seis clasificados

Tras la última jornada, ya está muy definido el cuadro de la fase de ascenso, a expensas de que se decidan posiciones de cara a los enfrentamientos de la primera ronda. Aún nadie tiene la suya concreta. Sólo falta un equipo por inscribir su nombre en cada grupo. Con los filiales de Barcelona y RC Celta y el Club Gimnàstic clasificados en el grupo I, la otra plaza será para Deportiva o Cultural, con ventaja berciana por seis puntos, pero el golaverage perdido. Hay más batalla en el grupo I. La Agrupación Deportiva Ceuta FC es quinta, pero sólo le saca un punto al RC Recreativo y dos al Real Murcia. Sólo uno de ellos jugará el play off. El Antequera ya quedó descartado.

Juanfran se refirió así al play off cuando le preguntaron sobre la cercanía de la clasificación para el mismo: «En este momento estamos en puesto de play off, pero independientemente de eso vamos a saborear la victoria porque era lo importante, más de lo que la gente piensa. No ha sido nada fácil».

Hoy descansa el plantel deportivista y mañana comenzará a preparar el partido de la Nova Creu Alta, que se jugará el sábado a las siete de la tarde (como toda la jornada) y no a las cuatro como indicamos ayer por error. Será el momento de comprobar cómo están físicamente algunos hombres que acabaron con problemas el duelo del domingo. Los que no podrán jugar seguro serán Clavería y Lancho por acumulación de amonestaciones, aunque volverá Andújar. En el Sabadell también se lo perderá por tarjetas el delantero marroquí Abdelilah Damar.

Para ser segunda Hay varias opciones, pero todas pasan por que la SDP gane los seis puntos y el Barça no sume más de uno EN BREVE

Viaje. La Federación de Peñas de la SDP planifica viaje a Sabadell, que se realizará si se apuntan al menos 30 personas. El precio del viaje, al margen del de la entrada, es 72 euros. La reserva puede hacerse por whatsapp en el número 613546536.

Apoyo el sábado. La peña Barcino Templaria y Asobecat están preparando una quedada para ir a animar a la Deportiva en Sabadell. Podrían darse cita en la Nova Creu Alta más de 300 seguidores del cuadro ponferradino.

Palabra de Soriano. El director deportivo del RC Deportivo dejó esta frase en su comparecencia posterior al ascenso del conjunto coruñés a 2ª División: «El triunfo ante la Ponferradina fue mágico. Fue el partido en el que tuve mejores sensaciones y más unión hubo entre todos. A partir de ahí ha sido un no parar».

Incidente. El partido de play off de ascenso a Primera División RFEF entre Lleida Ponent Esportiu y Yeclano Deportivo fue suspendido en el minuto 74 al recibir un botellazo el delegado visitante. El resultado en ese momento era 0-1. El Juez de Competición ha dado por terminado así el encuentro.