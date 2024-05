La increíble hazaña del mayor de los hermanos Pou: baja en esquís el complicado Balaitus por la 'Brecha Latour'

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Eneko, el mayor de los hermanos Pou, ha cumplido uno de sus "sueños de juventud" tras descender en esquís uno de los picos más emblemáticos del Pirineo, el Balaitus, de 3.144 metros de altitud.

"Estos días tuve el gusto de completar un descenso al que ya le había echado el ojo hace muchos años y nunca había acabado de materializar. Fue en compañía de Javier Abajo, guarda del refugio de Respumoso, el cual regenta junto a su padre y a su hermano. El primero es nada más y nada menos que Ursi Abajo -84 años- uno de los alpinistas más grandes que ha dado este país y una leyenda viva de nuestro deporte. Partí desde Vitoria-Gasteiz con la idea de hacer la actividad en solitario, pero tras patear las tres horas que separan la población oscense de Sallent de Gallego del refugio, y juntarme allí con Javier, le convencí para que me acompañase. Durante mi juventud realicé descensos importantes -de esos catalogados como extremos- en los principales macizos: El Canuto Central del Veleta en Sierra Nevada, la sur de la Galana en Gredos, el Couloir Swan, la cara norte del Monte Perdido o la normal del Midi D'Ossau por las chimeneas -estos tres últimos en pirineos- entre otros muchos, mientras me titulaba como profesor diplomado de esquí en la prestigiosa escuela de Luis Roldan o me concedían el premio Andrés Regil de esquí de montaña", cuenta Eneko Pou tras completar este exigente reto. a la actividad:

Ascendió hasta la brecha del macizo con cuchillas y tuvo que echar mano de los piolet y camprones para alcanzar la cima. "Cerramos las botas, nos calzamos las tablas, apretamos las fijaciones a todo lo que daban (nunca te debe saltar un esquí en una pendiente peligrosa y pronunciada porque el desenlace puede ser fatal) e iniciamos la bajada desde el punto más alto. La primera ladera con nieve muy dura y una caída expuesta nos hizo concentrarnos al máximo. De ahí, a la famosa Brecha Latour, donde encontramos una inclinación que alcanzaba los 50⁰, y además muy estrecha. Una vez superada ésta, nieve primavera perfecta hasta el mismo refugio. Muy agradecido a Javier por la gran jornada que disfrutamos juntos, y a Dawa Sherpa por los tres días que pasé en su compañía en el refugio. Feliz de resolver otro sueño de juventud y sentir nuevamente -¡como en los viejos tiempos!- la adrenalina fluir a raudales con cada giro saltado", explicó el mayor de los hermanos Pou.