A sentenciar la clasificación para el play off cuanto antes

A la Deportiva le hace falta sumar un punto o que no lo sume la Cultural en las dos jornadas ligueras que restan para clasificarse para el play off de ascenso a Segunda División profesional. Podría clasificarse incluso perdiendo en Sabadell y hasta perdiendo los dos partidos que le quedan. Pero en el equipo quieren solucionar el pase a la segunda fase de la competición cuanto antes. Así habrá una semana libre parar preparar el play off, para dar algún descanso y para evitar sanciones en la última jornada, únicas que sí se acumular para la fase de ascenso.

Hoy regresa el conjunto de Juanfran al trabajo.

CONVENCIDO

Óscar Cano, técnico del Sabadell, se mostró muy disgustado al término del partido ante el Tarazona, después de la derrota de su equipo por 3-1. El preparador habló de falta de actitud para afrontar un partido en el que había en juego tanto.

En la conferencia de prensa posterior al duelo del Municipal de Tarazona, el entrenador granadino se mostró convencido de que el Sabadell puede salvarse: «Estoy seguro de que si ganamos los dos partidos (Ponferradina y Lugo) y con los enfrentamientos que hay, nos vamos a salvar. El domingo es una finalísima que hay que sacar como sea. Es un partido en el que nos va la vida, estamos en casa con nuestra gente y hay que ganarlo».

Habrá que esperar a ver cómo trascurre la semana, pero además de la sanción de Abde Damar, Moyano podría perderse el partido por lesión. Además, en Tarazona chocaron cabeza con cabeza Toni Herrero y Amelibia y tuvieron que darles 12 y 16 puntos de sutura respectivamente, por lo que su concurso es más que dudoso. Los dos defensas son titulares indiscutibles en el equipo saballut.

Calendario

En pasados días ya se concretó el calendario del fútbol profesional de la próxima campaña, en el que la Deportiva aspira a volver a estar. La Liga de Primera y Segunda División empezará el viernes 16 de agosto, si bien podría adelantarse algún encuentro al jueves 15 para que no coincidan muchos partidos en horario al tenerse que jugar tarde por el calor. La Liga en Segunda División finalizará el 1 de junio y la fase de ascenso a Primera División tendrá lugar los días 8, 11, 15 y 22 de junio. No habrá fútbol en navidades y el fin de semana del 3, 4 y 5 de enero se retomará la competición. Las primeras rondas de la Copa del Rey de carácter nacional tendrán lugar el 4 y el 18 ó 22 de diciembre.