Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador de la Deportiva

Así valoró el resultado el técnico deportivista: «No hemos sabido jugar este partido. Nos ha podido no sé si el ambiente, la sensación de peligro algunas veces… Hemos estado sobrepasados en intensidad y no hemos tenido orden, no hemos estado cómodos ni con balón ni sin balón. Estoy triste por el resultado, porque tengo la sensación de que todo el mundo lo veía claro y de los pocos que parece que ponía un poco de cautela era yo. No me dice nada que haya descendido el Teruel. Vamos a centrarnos en lo nuestro, me dan igual los otros resultados. Sólo vamos a pensar en nosotros y a aislarnos de todo».