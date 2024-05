A cambiar el curso de la historia en la jornada final

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Se va a hacer larga esta semana, a pesar de que se disputa en su totalidad en la tarde del sábado. El patinazo de la Deportiva en Sabadell carga de tensión estos días en Ponferrada. La situación para esta última fecha es la misma que la de la semana anterior, pero ahora ya no hay red por debajo: la Deportiva tiene que puntuar o que no gane la Cultural.

El rival blanquiazul es un Teruel ya descendido que lleva desde octubre sin perder fuera, pero que sólo ha ganado dos encuentros a domicilio. La situación para la Deportiva es la que querría cualquier equipo para sí en la última jornada: juega en casa ante un equipo que no se juega nada y depende de sí misma. Incluso ni necesita ganar y puede clasificarse perdiendo.

En Ponferrada no hay buenos recuerdos de cuando las cosas dependieron de hacer algo en una última jornada en los últimos años. Tres son los recuerdos amargos y los tres son de la pasada década, además casi seguidos. Así, en la Liga 2012-2013 la Deportiva necesitaba ganar en Lugo y que se diese un resultado favorable en el partido de la UD Las Palmas para clasificarse para el play off. Lo segundo sucedió, pero la Deportiva sólo pudo empatar un 2-0 inicial en Lugo y se quedó sin play off de ascenso a Primera División el 8 de junio del 2013. Aquella circunstancia aún escuece y mucho en Ponferrada. Dos temporadas después el equipo berciano necesitaba ganarle al Alcorcón y que no ganase el Real Zaragoza para clasificarse para el play off de ascenso a Primera División y volvió a pasar lo mismo. El equipo maño no ganó, pero la Deportiva igualó en casa ante el Alcorcón y se volvió a quedar sin sueño. Y el último precedente también fue en junio, en este caso del 2016. En este caso la Deportiva necesitaba ganar al Girona FC para no descender a Segunda División B. Perdió 0-1 y bajó.

Para encontrar otro caso en el que la SDP se jugase una permanencia o la clasificación para un play off en la última jornada de Liga hay que irse a la temporada 1984-1985 y también salió rana. Además y como ahora, el mano a mano era con la Cultural y el equipo leonés también tenía el golaverage ganado, En la última jornada el equipo leonés empató en Béjar y la Deportiva tampoco pasó del empate en Toreno, lo que le dejó fuera del play off de ascenso a Segunda División B a igualdad de puntos.

LO QUE SE HABLA

Con el ascenso conseguido y pensando ya en clave de la próxima temporada, el RC Deportivo recibirá este sábado al Real Unión Club, que es uno de los cuatro implicados en la pelea por no ocupar el único puesto que queda de descenso. Los otros son Sestao River, Sabadell y Fuenlabrada. Después de todo lo sucedido con la última jornada de Liga en la temporada 2019-2020 en Segunda División y el famoso ‘Caso Fuenlabrada’, que derivó en el descenso del equipo coruñés, el debate en A Coruña es si su equipo se debe dejar perder o al menos no poner mucha oposición para intentar contribuir al descenso del Fuenlabrada. De todos modos, el conjunto madrileño depende de sí mismo para salvarse ante un ya descendido Cornellà.

Ya hace años Desde la temporada 2015-2016 la Deportiva no se ha jugado ningún objetivo el último día

Decepción tras la última jornada de la Liga 2012-2013. L. DE LA MATA