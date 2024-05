Ser extremo en León tiene premio

Ser extremo y jugar en el Ademar es sinónimo de éxito. La cantera del conjunto leonés ha fabricado a algunos de los grandes jugadores españoles en esa posición desde Juanín García, Mario López pasando por Jaime Fernández, Gonzalo Pérez hasta Antonio Martínez... La lista es interminable y aún hoy continúa. Y no solo los que han salido de la base sino quienes, como Carlos Álvarez, llegaron esta temporada al club para dar un salto en su carrera.

Esa condición sobresaliente de los extremos ademaristas ha hecho que la Asobal elija al leonés Adrián Casqueiro y al propio Álvarez —máximo goleador de la Liga esta temporada— para formar parte de su equipo de estrellas 2023-2024. Un reconocimiento a su temporada con el Ademar del que disfrutarán el próximo 27 de mayo en una gala que se celebrará en Valladolid.

Junto a Casqueiro y Álvarez, la asociación de clubes de balonmano ha seleccionado también a Antonio García, Nacho Valles, Dika Mem, Esteban Salinas, Gonzalo Pérez de Vargas, Thiagus Petrus, Petar Cikusa y Antonio Rama, que completan el All Stars.

Este sábado, adiós a Casqueiro

El canterano leonés, que disputará su último partido con la camiseta marista este sábado en el Palacio de Deportes antes de emprender rumbo a Francia, lleva años demostrando su progresión y calidad hasta convertirse en una pieza indispensable tanto para Manolo Cadenas en su momento como para Dani Gordo este curso.

Por su parte, Carlos Álvarez aterrizó esta misma campaña en León con la difícil tarea de suplir a Antonio Martínez. Y el gallego ha superado todas las expectativas posibles. A falta de una jornada ya se ha coronado como máximo goleador de la competición liguera con 190 dianas —aún puede aumentar esa cifra— demostrando además que puede ocupar diferentes posiciones. De hecho Gordo le ha puesto en ocasiones en la posición de lateral e incluso como central por momentos.

Retenerlo un año más en el conjunto leonés no va a resultar tarea sencilla. Tiene un año más de contrato, pero las ofertas le llueven desde hace meses. Si la directiva no le mejora las condiciones —o incluso aunque lo haga— y llega otro club con más poder económico, será difícil que continúe. Él ha manifestado que está feliz en León, pero no cierra la puerta a una hipotética salida.

