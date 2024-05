«Este tipo de encuentros se juega más con el corazón»

Publicado por F. R. Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Andrés Prieto ha sido uno de los mejores jugadores de la Deportiva en la presente temporada. En la reciente Gala del Deporte de El Bierzo/Teledeportivos 2024 así quedó constatado. El portero reflexionó ayer sobre el partido del Teruel y sobre lo que espera que sean más duelos por disputar: «Es un encuentro, igual que los de play off, que se juega más con el corazón. Jugamos con nuestra gente y tenemos que crear un vínculo que debe partir de nosotros, darles a ellos para que a su vez nos den su apoyo y ganar al Teruel». En este sentido, se refirió al rival, que ya está descendido: «No me dice nada que haya bajado, es más, me da más miedo aún porque la gente piensa en eso. Ellos son profesionales. En su situación, yo vendría a intentar demostrar que soy el mejor profesional y que tengo nivel para seguir en la categoría». Y finalizó: «Lo tenemos en nuestra mano. Hay que ganar y entrar en un play off que puede ser muy bonito, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro».

En el entrenamiento de ayer se retiró antes de tiempo Samuele Longo. La principal incógnita, además de si estará el italiano, es si llegarán Pol Llonch y Ernesto a tiempo.

SIN EFECTO

No dieron el resultado esperado las alegaciones presentadas por la Deportiva a la segunda tarjeta que el árbitro mostró el sábado a Leal, por lo que el central no podrá jugar ante el Teruel, pues ha sido sancionado con un encuentro. Esto indica la resolución: «En este caso no se acredita el error material manifiesto. Insistimos, en que no es función de los órganos disciplinarios el rearbitrar las jugadas y sustituir eventuales errores subjetivos de apreciación arbitral por los criterios, también subjetivos, de los órganos disciplinarios. Consiguientemente, se ha de confirmar la amonestación mostrada al jugador Antonio Leal Mateo.

HORARIOS

Falta que se hagan oficiales los horarios del play off de ascenso a Segunda División, pero ayer Cope Málaga avanzó los mismos. Según esa información, la ida de la primera ronda se jugaría en dos tramos horarios del domingo 2 de junio, uno a las 19.00 horas y otro a las 21.00 horas.