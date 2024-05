El Ademar despide un año «esperanzador»

Balonmano | Liga Asobal

El Abanca Ademar echará el cierre este sábado a la Liga Asobal (17.00 horas, en La Liga + ) recibiendo en casa al Balonmano Logroño, uno de los destacados de este curso que llega a la capital leonesa dispuesto a conquistar la tercera plaza. Los de Dani Gordo, por su parte, quieren amarrar la quinta plaza. Para eso necesitan, como mínimo, sumar un empate, aunque el empeño de todos será brindarle una nueva victoria a su afición en el Palacio. Un día sin duda especial para el club, que despedirá a tres emblemas como Juan Castro, Adrián Casqueiro y Guilherme Santista, que viven su último partido con la elástica marista. Habrá otras salidas más de cara a la 2024-25, pero no son oficiales. Adelino será otro de los que no continúan a la espera de saber qué ofertas llegan por Carlos Álvarez y si la directiva se ve capaz de retenerlo.

De cara al choque ante el conjunto riojano, Gordo comenta que sus jugadores llegan muy justos al final de temporada. «La lesión de Lodos ya nos pasó factura ante el Valladolid. Rodrigo y Oliveira llegan tocados, pero jugarán», aclara. Sin embargo se siente orgulloso del equipo, «le vea ganar, a veces con contundencia y victorias de mérito, aunque fuera de casa haya faltado un punto de madurez para dar un puñetazo sobre la mesa», admite. Considera el máximo responsable del banquillo que de cara a la 2024-25 se han sentado unas buenas bases. «No me gusta hablar del futuro antes de que termine la Liga, pero veo cosas esperanzadoras y que volverán a colocar a este club en las posiciones altas más pronto que tarde».

En cuanto al Logroño, que se juega, a su vez, la posibilidad de ascender a la tercera plaza, considera que es un proyecto «de muchos años donde las cosas se han hecho bien, con buenas sinergias, con buen juego de ataque y defensivo y reforzándose en la portería, tras la marcha de Aly, con Ledo que les ha dado puntos», dice.

Tirón de orejas a la Asobal

No le ha gustado a Dani Gordo que la última jornada —«como así estaba estipulado en la normativa»— finalmente no se juegue con horario unificado. Critica que durante la última jornada de Liga no rija la unificación de horarios según establece el reglamento, lo que puede favorecer al Nava en la lucha por la quinta plaza al jugar tres horas después que los leoneses.

«Está todo pactado para que ningún equipo pueda sentirse perjudicado y nosotros damos mucho valor a la quinta plaza que gustaría lograrla en igualdad de condiciones, porque el reglamento está para cumplirse», insiste.

El Palacio presentará un gran ambiente en las gradas gracias al esfuerzo del club.