Manzanera: "Quizás si hubiéramos fichado en enero la Cultural podría haber hecho más"

El director deportivo de la Cultural, José Manzanera (Paterna, 1991), afirmó en términos generales y nunca entrando en detalle de ningún tipo con algunos de los puntos fundamentales del club leonés al término de la presente temporada: "La segunda vuelta del equipo ha sido mejorable. Estamos con la confección de la plantilla, pero nada aún concreto".

A continuación, dijo con respecto a no haber fichado a ese delantero tan necesario y demandado en el mercado de invierno para mejorar el rendimiento de la Cultural en la segunda vuelta: "Quizás si hubiéramos fichado en enero la Cultural podría haber hecho más. Los números si los vemos a toro pasado asustan, después de no haber contratado a un delantero". Aunque enseguida matizó: "Los mercados de invierno normalmente no suelen arreglar demasiado a los equipos que se decantan por fichar en este mercado".

En cuanto a las renovaciones de Víctor García, Bicho y Barri, respondió: "Soy optimista. Están felices aquí. Sus objetivos personales hay que valorarlos y también entran en juego. Hay que evaluarlo todo en conjunto".

Por lo que se refiere al presupuesto de la próxima temporada en el plano deportivo, José Manzanera contestó sin anunciar ninguna cifra concreta: "El presupuesto se mantendrá estable, ni mejor ni peor. Hay que aprovechar los recursos que tenemos. Sobre la cantidad destinada al presupuesto, este tipo de cuestiones corresponden a la dirección general".