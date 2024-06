«Si no crees que puedes lograrlo nunca lo haces»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

«Si no cree que puedes lograrlo no lo haces». Así de segura se mostraba una feliz Marta García tras lograr su mejor resultado en una competición continental. Una medalla de bronce en el Europeo absoluto en la prueba de 5.000 metros en la que también batía la plusmarca española de la distancia vigente nada menos que desde 1996 por Julia Vaquero. La leonesa no había nacido por entonces (lo hizo en 1998).

Con los Juegos de París a la vuelta de la esquina Marta dejaba patente su calidad y excelente estado de forma en una carrera que cerraba al filo de las once de la noche del viernes con el tercer puesto en la meta. «Vi las medallas ahí y luego no. Me dije aguanta y no pierdas la posición. Sigue intentándolo y no renuncies», precisa Marta que en la recta final y cuando parecía abocada al quinto puesto se fue directa a por un tercero que sellaba en un sprint espectacular. «Me dije respira hondo y en la recta de meta pensé sí se puede. Y lo logré».

Marta García no se olvida de su debut en un Europeo absoluto en Múnich 2022. «Era mi primer campeonato continental y era otra atleta. Ahora considero que he mejorado bastante en todos los aspectos». Marta es consciente que una medalla no se logra todos los días dada la competencia existente. «No sentía la obligación de lograr la medalla pero sí que iba a darlo todo y si lo hacía podía tener opciones de subirme al podio. Para mí ya es un privilegio poder estar en un Europeo representando a mi país España. Tenía que darlo todo porque eso me haría sentir satisfecha por encima de otras cosas. Y eso me ha servido para lograr una medalla», asevera.