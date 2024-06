Trece meses después de la anterior, el deportivismo se llevó otra decepción

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

Segunda decepción consecutiva para el deportivismo. Hace casi 13 meses la formación blanquiazul perdía la Segunda División cuando aún quedaban por delante dos jornadas de Liga. Una temporada después, el equipo se queda a las puertas de la final del play off de ascenso a esa categoría aludida al perder la eliminatoria ante el Córdoba CF.

Fin a una campaña en la que la Deportiva ha ido de más a manos y en la que no ha podido alcanzar el éxito que se había marcado. De todos modos, no se puede hablar de fracaso, a pesar de que sea una frase manida desde hace muchas semanas. Jugar el play off ya no puede ser un fracaso de ningún modo, por mucho que la Ponferradina aspirase a ascender directamente y hubiese estado peleando por hacerlo durante dos tercios del campeonato y por mucho que el juego, las sensaciones y el presupuesto y demás hayan sido los que han sido. Afirmar eso es caer en el error que tanto se ha criticado aquí y en el que equipos conocidos llevan cayendo años y años, sumando decepción tras decepción.

La recomposición de la plantilla habrá de pasar por acertar lo más posible, por fichar a un goleador que meta goles, algo que parece de perogrullo, pero que no lo es, y fortalecer las debilidades de este último curso. Y todo ello se habrá de hacer a buen seguro con mucho menos dinero.