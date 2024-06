«Con 500.000 o 600.000 euros podríamos jugar la Champions»

Balonmano | El protagonista de esta semana

Cayetano Franco, presidente del Ademar, hizo balance de la temporada recién concluida, además de echar un vistazo al presente y al futuro de la entidad deportiva en El Filandón, de Diario de León y La 8 León.

OBRAS DEL PALACIO

«El retraso ha afectado al rendimiento del equipo». «La verdad es que las obras han influido bastante. Si se habla con el entrenador todavía más. El no poder jugar en el Palacio de Deportes demuestra lo que ha sucedido. Sólo perdimos en casa contra el Barcelona, con nadie más. Empatamos en los tres partidos que jugamos en Astorga. Quizás si hubiéramos jugado en el Palacio algún puntillo de esos que perdimos lo habríamos sacado y tal vez ahora estaríamos un poco más arriba. Ha sido un año atípico con los problemas del Palacio y pasando frío. Hicimos de tripas corazón y dadas las circunstancias, la temporada creo que ha sido bastante buena».

EL OBJETIVO ES EUROPA

«El Ademar siempre tiene que aspirar a estar arriba en la tabla». «En el pistoletazo de salida el Ademar siempre aspira a estar arriba en la clasificación. Esos cinco o seis puntos que perdimos nos han privado de estar en Europa. Es imposible aspirar a la primera plaza porque está el Barcelona, pero tenemos que competir por lo máximo. La posibilidad que le queda al Ademar de ir a Europa en estos momentos es que Logroño no pida esa invitación de jugar en Europa. Lo normal es que la pida, pero si no lo hace lo haremos nosotros y entonces tendríamos una opción. Antes de que termine el mes de junio hay que solicitar la plaza».

EL ENTRENADOR

«Dani Gordo ha hecho muy buena labor con un vestuario unido». «El rendimiento que podía dar Dani Gordo ya lo conocíamos. Estoy muy contento. El vestuario es una familia y todo funciona. El capitán Juan Castro también tiene su parte de culpa, pero tanto el entrenador como el staff técnico han trabajado mucho para que exista esa unidad. Esa forma de actuar con la gente joven, viendo el carácter de Manolo Cadenas igual no era el idóneo, y con Dani Gordo esas relaciones han sido muy buenas. Dani tiene tres años de contrato, dos más uno. El que viene lo tiene fijo. Y si lo sigue haciendo bien, ojalá durara diez años más con nosotros porque ello querría decir que lo clasifica para Europa una temporada tras otra».

EL CAPITÁN

«Es una pena que Juan Castro no pueda seguir con nosotros». «Es una lástima que económicamente el club no tenga el potencial de hace doce años, que doblaba el presupuesto de ahora. Cualquier equipo de la Liga francesa o alemana, incluso de Segunda División, paga al jugador el doble de lo que podemos pagar aquí en el Ademar. Es imposible retenerlos. Sólo cuando hay otros condicionantes, como los estudios por ejemplo, es cuando los puedes retener. Si no, es imposible porque la oportunidad sólo pasa una vez en la vida. Este año se nos van de la casa Juan Castro y Casqueiro. Recuperamos a otros que estaban esperando esta oportunidad como Darío o Sergio. Darío creo que puede suplir muy bien a Adrián Casqueiro».

MÁS RESPALDO INSTITUCIONAL

«Hay que seguir aquí para sacar esto como sea». «A veces pienso qué hago aquí cuando no salen las cantidades que nos prometen las instituciones. Pero enseguida me repongo y me digo ‘hay que seguir aquí para sacar esto como sea’. Con poco que nos ayudaran estaríamos más arriba. Con 500.000 o 600.000 podríamos jugar la Champions. La EHF está como loca por dar una plaza más a Europa y sería una pena que nos la quitaran Granollers, Bidasoa o Torrelavega».

DEUDA DE LA DIPUTACIÓN

«La deuda es de 296.000 euros y el presupuesto de 1.250.000 euros». «A día de hoy con la Diputación estamos igual que cuando empezó la Liga. No hemos cobrado nada. La diputada nos ha dicho que el pago de la Copa Asobal está en camino, pero no ha llegado. La deuda asciende a 296.000 euros y el presupuesto es de 1.250.000. Es una cuarta parte del total del presupuesto. Tenemos suerte de tener a un banco de espónsor. Abanca está con el club a muerte. Tenemos tres años más de patrocinio y nos ha tendido la mano con un préstamo, pero esto no es indefinido».

PLAN DEPORTIVO

«Se marcha Juan Castro pero ya tenemos mimbres para suplirle». «La cláusula de Carlos Álvarez es baja, pero conozco a Carlos y sé que no se va a ir. Es verdad que se marcha Juan, pero tenemos detrás a Miñambres. Hemos traído a Adrián que estaba en Torrelavega. Tenemos a Darío para suplir a Casqueiro. El sueco está bastante formado (por Oscar Lindqvist). Llegará Rubén Rozada, que ya está fichado. Son jugadores que tienen hambre. También Álex que vino de Antequera es otro jugador que estaba deseando venir al Ademar, como está sucediendo con otros».

