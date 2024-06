Draper apea a Alcaraz de Queen’s en dos sets

Publicado por Manu Sánchez León Verificado por Creado: Actualizado:

Tenis

La corona de Carlos Alcaraz en Queen’s cayó. Aún no tiene dueño, pero Jack Draper, la gran esperanza británica, desarmó al campeón en un partido brillante y corta la magnífica racha del murciano, por 7-6 (3) y 6-3. Alcaraz volvió a paladear la derrota casi dos años después. Muchos meses han pasado desde que el murciano cayera en los octavos de final de Wimbledon en 2022 frente a Jannik Sinner. Por el camino, dos títulos, en Queen’s y Wimbledon, y trece victorias consecutivas que tocaron a su fin este jueves, cuando Draper hizo uno de los mejores partidos de su carrera.

Reciente campeón en Stuttgart y desde la posición de ser el mejor tenista británico del momento, Draper hizo un partido estratosférico, sobre todo con el servicio, con el que perdió solo catorce puntos para desestabilizar al campeón. Alcaraz, que perdió este jueves contra el británico Jack Draper, cargó contra la nueva regla del reloj de saque y dijo que es «una locura», que es «malo para los jugadores» y que hablará con la ATP sobre ello.

En los torneos de esta semana, Halle y Queen’s, la ATP decidió poner a correr el reloj de saque cuando acaba el punto, no cuando el árbitro lo canta, lo que provoca que los jugadores tengan menos tiempo entre punto y punto. «El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, el reloj nunca para, después de que el punto acaba empieza el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ir a por la toalla, no, no. No tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura», dice.