Las pretensiones sobre su grupo de trabajo impidieron la llegada de Justo

Las peticiones de Fran Justo sobre su grupo de trabajo echó para atrás su llegada a la Deportiva y también a otros clubes que lo pretendían, como la UD Logroñés. Y no se refiere al asunto económico, sino de que con él ha de ficharse a un grupo de personas: «Para mí es importante mi grupo de trabajo y no es sencillo encontrar clubes que apuesten por un cuerpo técnico, pero como tampoco tengo prisa, pues seguro que aparecerá. La Ponferradina contactó conmigo para transmitirme su interés y hablamos, pero todo depende de cómo enfoque cada uno las cosas y el tema de mi cuerpo técnico me parece fundamental. Para un proyecto tan importante hay que empezar con una apuesta grande por las dos partes y en este caso no pudo ser». En este sentido, la llegada de Javi Rey sólo supondrá que le acompañe Luis Vilachá como segundo. Ni siquiera llegará Diego Rivas, que era entrenador de porteros en el Arenteiro.