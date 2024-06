Nico deslumbra al mundo y marca el camino a España

Publicado por Javier Ortiz León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Eurocopa 2024

Se autofelicita «Es el partido más completo que he tenido desde que vengo a la selección española»

A lo bajini «Volando bajito se vive mejor», proclama al seguir la estrategia de su hermano Iñaki

No hay manera de resumir el impacto planetario que tuvo el soberbio partido de Nico Williams ante Italia en Gelsenkirchen que el audio que le envió su hermano Iñaki, el primero que escuchó el extremo de España en cuanto acabó la salva de aplausos con la que le recibieron sus compañeros en el vestuario tras ser proclamado con total merecimiento MVP del partido. «Has llevado el apellido de los Williams al mundo del fútbol», escuchó el menor de la saga de jugadores del Athletic. Sus padres fueron testigos en el estadio del estruendo de su explosión. Su hermano tiene previsto venir, pero lo hará más adelante, probablemente en octavos.

Quienes le conocen dicen que en el estreno en el torneo ante Croacia se quejó de que estaba un tanto nervioso, pero que enseguida se puso a planear darle la vuelta. Salió convencido de que en Gelsenkirchen iba a ser otra cosa. Acertó. Fue el partido de su consagración mundial. Los hinchas del Athletic conocen de sobra las sacudidas que puede dar a un partido, pero un España-Italia es un clásico que se ve en todos los rincones del planeta. Fue su momento de mayor gloria con España, selección con la que había jugado catorce partidos y anotado dos goles. «Es el partido más completo que he tenido con la selección», se felicitó con una amplia sonrisa en la boca en la rueda de prensa oficial en la que sentó ante periodistas de toda Europa por ser el MVP.

Buena parte de las diez preguntas que recibió llegaron de medios alemanes, ingleses e italianos. Fue allí donde comenzó a percibir el verdadero impacto de lo que había hecho. «Todos los niños sueñan con esto, con jugar una Eurocopa y ser nombrado el mejor jugador del partido», declaró muy satisfecho.

El propio Nico resumió lo que vivía cuando dijo que la Eurocopa «es un escaparate». Entre los hinchas del Athletic hay muchos que sienten que su magnífico rendimiento en la Euro expone peligrosamente a su club. Jon Uriarte, el presidente, tranquilizó a los hinchas horas antes del partido ante Italia al proclamar que «está muy a gusto en el Athletic» tras renovar hasta 2026 con una cláusula algo superior a 55 millones de euros.

La Eurocopa aporta aún más prestigio a un jugador que ya estaba en el radar de poderosas escuadras. Unai Emery intentó en dos mercados reclutarle para el Aston Villa. En el primero hizo una videoconferencia con él y en el segundo dio un paso más allá al entrevistarse con él cara a cara en un hotel de Hondarribia (Guipúzcoa). El jugador dijo ‘no’ las dos veces. El Barcelona también ha maniobrado, pero no parece contar con músculo económico para afrontar una operación de esta envergadura.

Quienes le conocen dicen que su agente recibe constantes llamadas de clubes poderosos, pero describen que está centrado en la Euro, que no quiere pensar más allá y que desde luego esta muy feliz en su club. Nico ya no es aquel chico revoltoso que tenía problemas para concretar en el campo. Hoy es uno de los extremos con más filo del mundo y una perseverancia que hace pasarlas canutas a los laterales que se encuentran enfrente.

Resulta difícil describir el pánico que sintió Di Lorenzo desde que el extremo del Athletic se deshizo por primera vez de él a los 85 segundos de partido. «Me he encontrado increíble desde el inicio», se felicitó. Ni el lateral derecho ni nadie se pudo interponer ante Nico en lo restaba de encuentro. Acabó el partido con once intentos de regate, cifra que ningún jugador ha alcanzado en el torneo. «Mis compañeros me han dado todas las facilidades para hacer el uno contra uno, que es mi fuerte».

«Volando bajito se vive mejor», proclamó el extremo. Fue un guiño a la estrategia que empleó el vestuario del Athletic para ganar la Copa y que abanderó su hermano Iñaki. ¿Se repite la historia?