Sin Mbappé no hay gol

En un duelo marcado por la ausencia de Kylian Mbappé, que aún se siente incómodo con la máscara y tampoco es cuestión de arriesgar a estas alturas de la Eurocopa, Francia y Países Bajos firmaron el primer empate a nada del torneo (0-0).

Curiosidad o no, el caso es que sin el astro de Bondy, que según ‘L’Equipe reclama 100 millones de euros al PSG, no hay paraíso. Y pudo ser incluso peor para Les ‘Bleus’ si no se le hubiese anulado un gol a Xavi Simons por un fuera de juego posicional de Dumfries, que supuestamente molestó al portero. Una disputa equilibrada que fue de más a menos y en la que Griezmann no marcó la diferencia y desaprovechó las opciones más claras de los galos. Con este punto, las dos selecciones se jugarán el primer puesto en la última jornada, en la que Francia se mide a Austria y la ‘Oranje’ a una Polonia ya eliminada.

El tan esperado partido entre una gran favorita que no enamora y un ‘outsider’ al que le faltan cracks, estuvo bastante por debajo del ambientazo en Leipzig, tanto en el estadio como en las céntricas calles transformadas en ríos por los que fluía el agua teñida de naranja.