Santos busca su segundo Magistral

Un grandísimo Jaime Santos eliminó al indio Arjun Erigaisi, 4º jugador del mundo, y este domingo -desde las 16.30 horas- disputará la final del XXXVII Magistral de León frente al legendario Vishy Anand. El encuentro fue muy emocionante y se puso muy difícil para Santos tras perder la segunda partida. En la tercera, su rival pudo conformarse con un empate, lo que sin duda hubiera dejado el encuentro casi sentenciado pero Arjun, jugador joven y muy ambicioso, quiso liquidar el asunto antes de la última partida.

Tenía buena posición y mucho más tiempo en su reloj. A partir de aquí, Jaime se convirtió en un gigante y con poquísimos segundos para hacer sus jugadas asestó una lluvia de mazazos al indio hasta forzarle a abandonar: el encuentro estaba empatado. La cuarta partida también empezó mal para Santos. La posición de ataque de Erigaisi parecía prometer una pronta victoria y el leonés lo hizo de nuevo: resurgiendo de una posición más que comprometida sus jugadas hacían retroceder a Arjun, que finalmente se vio superado por un Jaime Santos en estado de gracia. Un público entusiasmado recibió a su héroe con una grandísima ovación. Jaime estará de nuevo en la fila y esta vez el rival será nada menos que el nueve veces campeón Vishy Anand.

Santos y Erigaisi no se habían enfrentado nunca hasta ahora, lo que hizo difícil predecir el desarrollo de los acontecimientos. Arjun está en plena racha de victorias, que lo convertían en favorito a priori, pero el ritmo rápido que se emplea en este encuentro -20 minutos por jugador con un incremento de 10 segundos tras cada jugada- era el favorito del GM leonés, por lo que sus opciones no debían de ser subestimadas. Un encuentro, en definitiva, en el que la emoción y el buen ajedrez no faltaron a la cita.

El saque de honor en esta ocasión corrió a cargo de Diego Soto García, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León.

En la primera partida «Jaime Santos manejó muy bien la posición resultante del Dragón Acelerado que ha elegido Erigaisi para oponerse a la apertura de peón de rey del leonés. Éste ha obtenido una posición muy prometedora».

«Poca historia tuvo la segunda partida del encuentro entre Jaime Santos y Arjun Erigaisi. A la Apertura Catalana planteada por el indio, el GM leonés ha elegido la defensa cerrada con la que ha obtenido una buena posición. Cuando todo auguraba una larga partida, dos errores seguidos de Santos, el según muy grave, han permitido a las blancas rematar la partida a placer en menos de 30 jugadas».

En la tercera «Santos levanta el encuentro cuando parecía que todo estaba perdido. El leonés no obtuvo gran cosa con el Ataque Rossolimo que empleó conta la siciliana de Erigaisi. Las cosas bien para las negras que tenían buena posición y ventaja en el marcador, un empate era objetivamente muy bueno para el GM indio, pero cuando el leonés se resignaba a las tablas, su rival quiso acabar el encuentro sin esperar a la cuarta partida».

Y en la cuarta «una nueva catalana y un nuevo milagro. Tras la apertura Erigaisi toma la iniciativa y su ataque parece imparable. Cuando el público creía que el sueño de ver una final entre Anand y Santos se desvanecía, ha fallado Arjun, Santos ha revivido y a partir de aquí ha dado un recital hasta ganar una partida que será recordará para siempre por la afición leonesa.

Open de ajedrez

Por otra parte, este domingo a partir de las 10.30 de la mañana, los aficionados volverán a tomar el Auditorio para participar en las rondas finales del Open. El objetivo de estos amantes de los tableros es claro: disfrutar de la práctica del ajedrez.