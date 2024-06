«Estoy orgulloso de entrenar al Mansillés»

José Ángel Montaña es el entrenador del Atlético Mansillés, el técnico que obró el milagro con una plantilla entregada a la causa por y para el fútbol de Mansilla de las Mulas. Un preparador leonés que ha demostrado con creces su valía, pese a que se vio obligado a emigrar a China para regresar con el ímpetu y la preparación necesarias, para desarrollar un trabajo impecable en el Atlético Mansillés.

—¿Qué significa el ascenso a Tercera Federación?

—Es un sueño haber ascendido a Tercera Federación. Partimos con el trabajo como arma imprescindible. Comprometernos todos para lograr el objetivo, que en un principio era el de mantener la categoría en Primera Regional Aficionados. Con este logro ha quedado demostrado que el Atlético Mansillés es un equipo en la plena extensión de la palabra.

—¿Qué tienes que decir de tu plantilla?

—Aquí no cobra nadie, ni siquiera la gasolina. Pero demuestran día a día que son unos profesionales. Aquí, en este equipo, el jugador se auto exige y la planificación ha sido muy buena. A los entrenamientos no falta nadie».

—Después de tu primera temporada en el Atlético Mansillés, ¿cómo se siente entrenando al equipo de Mansilla de las Mulas?

—Nunca me he sentido tan a gusto y tan cómodo como aquí en el Atlético Mansillés. Cuando ves a diario que esta gente te da todo lo que tiene, no puedes pedir más.

—En sólo una campaña en el Atlético Mansillés, ¿qué tienes que decir de los que conforman el equipo?

—Javi y los propios jugadores siegan el campo, todos aportan y nadie se queda atrás para beneficiar al equipo. Pacios se queda hasta el final para limpiar los vestuarios. Íñigo y Yorman, que no estaban convocados para el partido de vuelta ante el CD Mojados, vinieron para ayudar a todo. Siento orgullo de estar aquí. El fútbol da estas alegrías.