Un Gakpo estelar lleva a Países Bajos a los cuartos y Turquía echa a Austria

Beneficiado por un afortunado cruce en los octavos de final, la selección de Países Bajos recuperó su intensidad y resultó ganadora irrebatible de su duelo contra Rumanía, desactivada por el gol de Cody Gakpo, que marcó la diferencia visible entre ambos equipos con el 0-1, ampliada en los instantes finales por el doblete de Donyell Malen.

La distancia en el marcador fue, incluso, más corta que en el terreno, propiedad del equipo neerlandés desde el primer gol hasta el final, con ocasiones suficientes, sobre todo en el segundo tiempo, para haber ido mucho más allá en los guarismos, sin permitir la reacción jamás de su adversario y reencontrado con una versión mucho más acorde a los jugadores y al equipo del que dispone en Alemania 2024.

El partido fue de 20 veinte minutos. Animada Rumanía, con presión, atrevida, con la ambición de retarse con su propia historia, con el legendario Gica Hagi como testigo, con un par de acciones más que inquietantes para Vebruggen, se quedó en eso; en cuanto Países Bajos impuso la calidad de su futbolista más en forma y su mejor goleador: Gakpo, ya con tres tantos en el torneo.

No necesitó mucho más Turquía. Esa fue casi toda su propuesta para superar a un equipo que parecía destinado a hacer algo importante en el torneo. O por lo menos así lo anunció su técnico, Ralf Rangnick, que apostó en la víspera por alcanzar la final e incluso ganarla. No le faltaban argumentos, sus jugadores funcionan habitualmente como un reloj. Sin embargo, no contaban con Güler, un desatascador con su golpeo.

Eso sí, el inicio del combinado otomano fue atronador, impulsado por miles de gargantas explosivas, justo lo que necesitaba para desarmar el método de Ralf Rangnick del que tanto se ha hablado durante toda la Eurocopa.

Turquía completa los cuartos de final tras eliminar a la selección de Austria. C. N.

RUMANÍA: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (Racovitan, min 37); Marius Marin (Cicaldai, min 72); Man, Razvan Marin, Stanciu (Olaru, min 88), Ianis Hagi (Mihaila, min 72); Dragus (Alibec, min 72). PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, min 69); Reijnders, Schouten (Veerman, min 69); Gakpo (Weghorst, min 84), Xavi Simons, Bergwijn (Malen, min 46); Memphis (Blind, min 92).

Goles: 0-1, min 20: Gakpo; 0-2, min 83: Malen; 0-3, min 93+: Malen. Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó con tarjeta amarilla a los rumanos Marin (min 67) y Stanciu (min 81) y al neerlandés Dumfries (min 77). Incidencias: Octavos de final de la Eurocopa.