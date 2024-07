El ademarista Álvaro Pérez pone el cerrojo en el triunfo ante Suiza

Álvaro Pérez volvió a ser capital en el triunfo de la selección española júnior ante Suiza (20-40) en el Europeo. El portero del Abanca Ademar fue un auténtico cerrojo para unos Hispanos que este veirnes se jugarán el liderato —16.40 horas— frente a Islas Feroe.

El partido era de vida o muerte para Suiza. Tras su derrota ante Islas Feroe, el equipo de Marcel Tobler no podía permitirse fallar, y lo demostró desde que salió a la pista. Con un 6-0 muy compacto en defensa, los suizos conseguían que los Hispanos júnior no estuviesen nada cómodos en el Dvorana Golovec. Buena prueba de ello la manifestó el marcador, que no se movió del 0-0 hasta pasados cuatro minutos de juego. Las defensas prevalecían sobre los ataques, con Mathieu Seravalli apareciendo, y dejando señales de que podía vivirse un encuentro a pocos goles.

Hasta que apareció Álvaro Pérez. El crecimiento de España en pista coincidió con la titánica actuación bajo palos del portero del Ademar León, que rozaba el 50% de éxito en paradas al descanso, y dio alas a su equipo para comenzar a dilapidar al rival.

Los Hispanos júnior acunaron hasta el final del tiempo reglamentario un encuentro que terminó de fallecer en el desarrollo de la segunda mitad, y ambos equipos firmaron el armisticio en el definitivo 20-40 que lucía el electrónico en Celje.