El calendario de Deportiva y Cultural, el día 23 de julio

Deportiva y Cultural Será la segunda vez en la categoría y la cuarta temporada en la última década en la que se midan

Primera vuelta Acabará el 12 de enero, justo cuando vuelve la competición tras el parón navideño y la Copa del Rey

Cinco días después de lo previsto, exactamente igual que ocurrió con la composición de los grupos. La Deportiva y la Cultural conocerán el martes 23 el mal llamado calendario liguero de esta temporada. Mal llamado calendario porque verdaderamente ya se conoce el calendario, que son las fechas de competición. Lo que falta adjudicar a éstas es el orden de partidos u orden de juego, que se conocerá a partir de las 13.30 horas de ese día. Así lo anunció en la tarde de ayer la RFEF, que en esa misma jornada también dará a conocer en el Segunda División Federación.

Antes del momento esperado por los 40 equipos de la categoría y por sus aficiones, habrá una reunión con los representantes de cada uno de esos conjuntos. A las once de la mañana está prevista la de Primera División Federación.

El salón Luis Aragonés acogerá el sorteo, que ofrecerá un orden asimétrico como en los últimos años, es decir, no coinciden ni el orden de las jornadas de la primera y la segunda vuelta ni los partidos que componen cada una de esas jornadas.

La Liga empieza el fin de semana del 24 y 25 de agosto y finaliza el del 24 y 25 de mayo del 2025. No habrá competición el 29 de diciembre, destinado a las vacaciones de Navidad, ni el 5 de enero del 2025, fin de semana en el que se juega la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. La semana siguiente acabará la primera vuelta. Si no hay ninguna variación de última hora de aquí al 23 de julio, no se disputará ninguna jornada entre semana y el play off de ascenso a Segunda División comenzará el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio y acabará el del 21 y 22 de ese mismo mes.

El único de los cuatro jugadores del Arenteiro que había puesto sobre la mesa Javi Rey para la Deportiva que ha encontrado mercado en una categoría superior ha sido Luis Chacón. El delantero era anunciado ayer como nuevo jugador del RC Deportivo, después de que el pasado mercado invernal intentase sin éxito su incorporación, lo que abrió tensión entre las dos entidades y propició todo el asunto de Pablo Brea y Diego Rivas con motivo del duelo que les midió en abril en Riazor. Pero el Arenteiro no está de brazos cruzados ni mucho menos y sigue llamando la atención por sus fichajes. David Ferreiro, jugador que tantas veces quiso la Deportiva y que en la última campaña logró el ascenso con el Málaga CF, regresa a su tierra (es ourensano) para enrolarse en las filas de la escuadra de O Carballiño.

Volviendo al equipo coruñés, si ya tenía complicado el protagonismo, la llegada de Luis Chacón y la presencia de Lucas Pérez y Barbero pueden cerrar más puertas al delantero Raúl Alcaina, uno de los futbolistas a los que quiere la Deportiva y media categoría de bronce. Él no se plantea jugar en la misma, al menos por ahora, y tratará de convencer a Idiakez en pretemporada. Además de que quiere jugar en el fútbol profesional, la Deportiva tiene complicado acceder a él, ya que son muchos los conjuntos de Primera División RFEF los que quieren hacerse con sus servicios, muchos de ellos con más poder económico que el berciano.